Per Schneider Electric è tempo di mySchneider IT

Schneider Electric ha annunciato il lancio in Europa del nuovo programma di canale mySchneider IT Partner Program.

Nascendo da oltre trent’anni di collaborazione con il canale, la nuova evoluzione del programma offre ai Partner IT una struttura semplificata e una varietà di specializzazioni per settori chiave come data center, soluzioni IT, software e servizi; a questo si aggiunge una nuova gamma di strumenti per le vendite, per la formazione e l’abilitazione. Inoltre, il programma prevede nuovi benefit allineati a ognuno dei suoi percorsi di specializzazione ed offre una solida strategia di sostenibilità grazie alle soluzioni Green Premium di Schneider Electric – caratterizzati da performance sostenibili e da una progettazione in linea con i principi dell’economia circolare (“circularity by design”).

La prima fase dell’evoluzione del programma, che parte da oggi, è incentrata sulla nuova specializzazione “IT Solution Provider” che permette ai Partner di certificarsi su tre livelli – Select, Premier ed Elite – per combinare insieme più specializzazioni IT, a prescindere dal loro attuale status. Offre ai Partner la possibilità di identificare opportunità, rivendere, configurare e/o installare soluzioni di infrastruttura IT rivolte ai mercati delle piccole e medie imprese o enterprise. Le fasi 2 e 3, che riguardano le specializzazioni “Software and Services Provider” e “Data Center Provider” saranno avviate nel 2023.

Caratteristiche e vantaggi di mySchneider IT Partner Program

Una nuova struttura : i Partner IT Solution Providers possono compiere il loro percorso dalla fase di arruolamento fino al livello “Elite” usando un approccio basato su metriche precise, per incrementare le competenze chiave, il possesso di certificazioni, le performance.

: i Partner IT Solution Providers possono compiere il loro percorso dalla fase di arruolamento fino al livello “Elite” usando un approccio basato su metriche precise, per incrementare le competenze chiave, il possesso di certificazioni, le performance. Una nuova interfaccia: un cruscotto operativo di facile navigazione rende visibile ai sales manger, ai Partner e ai responsabili del programma i progressi individuali e aziendali rispetto a ogni specializzazione.

un cruscotto operativo di facile navigazione rende visibile ai sales manger, ai Partner e ai responsabili del programma i progressi individuali e aziendali rispetto a ogni specializzazione. Percorsi formativi evoluti : un’ampia gamma di strumenti di progettazione, contenuti di formazione e risorse che aiutano i Partner a diversificare e rafforzare i loro modelli di business e rispondere alle richieste dei clienti.

: un’ampia gamma di strumenti di progettazione, contenuti di formazione e risorse che aiutano i Partner a diversificare e rafforzare i loro modelli di business e rispondere alle richieste dei clienti. myRewards : riconoscimenti e incentivi finanziari su misura per le esigenze delle aziende Partner per identificare in modo proattivo e sviluppare nuove opportunità di business e aiutare a chiudere l’accordo

: riconoscimenti e incentivi finanziari su misura per le esigenze delle aziende Partner per identificare in modo proattivo e sviluppare nuove opportunità di business e aiutare a chiudere l’accordo Sostenibilità: accesso a prodotti e soluzioni Green Premium di Schneider Electric, che offrono ai clienti maggiori garanzie di compliance normativa e trasparenza, ridotto impatto ambientale e prestazioni sostenibili.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rob McKernan, SVP, Secure Power Division, Schneider Electric Europe: «Molti fra i nostri Partner, oggi, hanno un punto di vista comune: riconoscono l’importanza del rafforzare le relazioni, come uno dei più efficaci strumenti per far crescere il business in modo sostenibile. Ascoltando i nostri Partner e disegnando il programma sia in funzione dei nuovi trend di mercato sia dei cambiamenti nei modelli di business possiamo aiutarli ad accelerare lo sviluppo di nuove opportunità di vendita e creare un modello di Partnership pronto al futuro».

Nuove tendenze del canale

Un’analisi Condotta da Canalys ha evidenziato che il numero dei rivenditori IT sul mercato europeo si sta iniziando a stabilizzare, dopo un periodo di consolidamento di 4-5anni. Nonostante ciò la gran parte dei Partner opera su più filoni di business, pertanto c’è bisogno che i programmi di canale dei vendor siano più flessibili e riflettano i trend del mercato. La ricerca ha scoperto che il 65% dei Partner volevano rafforzare la loro relazione con i vendor, mentre il 60% voleva migliorare la propria profittabilità e le vendite, e il 50% rafforzare le proprie competenze.

La trasformazione nel ruolo dei Partner sta anche generando altri cambiamenti; sempre più rivenditori stanno passando dall’essere venditori di hardware al diventare fornitori di soluzioni IT e ad offrire servizi gestiti per l’alimentazione elettrica delle infrastrutture IT, edge computing, servizi di migrazione cloud. Inoltre, un fattore chiave nei processi decisionali è la sostenibilità: altri dati di ricerca evidenziano che il 97% dei clienti chiedono impegni contrattuali in termini di sostenibilità quando definiscono e implementano la loro infrastruttura data center.

Il nuovo mySchneider IT Partner Program è stato creato sulla base dei riscontri della comunità di Partner Schneider Electric, per sostenerli e aiutarli a capitalizzare le nuove opportunità.

Come concluso da David Terry, VP, IT Channels, Schneider Electric Europe: «L’avvento di trend come la convergenza tra IT e OT ha stimolato dei profondi cambiamenti nel canale, imponendo ai rivenditori di adattarsi: non sono più organizzazioni basate sulla vendita di componenti hardware, bensì fornitori di soluzioni multiformi. Questa nuova era, caratterizzata dalla diffusione dell’edge computing, dalla migrazione in cloud e dalle esigenze di sicurezza IT, presenta opportunità per catturare quote di mercato e catalizzare possibilità di crescita. Il nostro nuovo programma di canale riflette questo cambiamento, offre una struttura migliore, più ricca di strumenti di vendita, contenuti di formazione, elementi abilitanti e supporto, per fare sì che i Partner possano crescere in vendite e profittabilità più facilmente».