BenQ a Didacta: la didattica diventa interattiva e sicura

BenQ Italy è lieta di annunciare la propria presenza all’edizione 2022 di Didacta Italia, l’importante fiera dell’innovazione rivolta al mondo dell’istruzione e della formazione che si terrà presso la Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 maggio 2022.

Azienda multinazionale specializzata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie digitali dedicate a migliorare ogni aspetto della vita delle persone, BenQ individua nel settore Education una delle proprie colonne portanti e nell’innovazione applicata alla didattica uno dei suoi elementi più distintivi. In particolare, il concetto di didattica interattiva in sicurezza caratterizzerà la presenza di BenQ a Didacta 2022, sia per le soluzioni tecnologiche proposte, sia per le oltre 20 ore di workshop tenuti dallo staff BenQ e da alcuni docenti di CampuStore Academy.

Da segnalare anche l’intervento di Alessandro Franzini, direttore del Museo del Giocattolo e di Pinocchio di Firenze, che terrà un workshop sul ruolo del giocattolo come testimone delle epoche e strumento educativo.

“Didacta è per noi non solo una vetrina di assoluto rilievo, ma anche un momento di scambio fondamentale con gli insegnanti e tutti gli attori coinvolti nella didattica”, dichiara Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director di BenQ Italy. “Raccogliere le loro esperienze è ciò che ci ha permesso in tutti questi anni di essere sempre un passo avanti, anticipando di tanto soluzioni ad esigenze ora più che mai attuali, come la necessità di conciliare interattività e sicurezza”.

A disposizione dei visitatori presso lo stand BenQ saranno i display interattivi delle serie RE01 e RM03, ideali per una didattica coinvolgente e dinamica alternativa alla lezione frontale, in presenza e in modalità ibrida. I software integrati consentono una rapida condivisione di materiali e annotazioni in tempo reale dalla lavagna digitale ai dispositivi degli studenti e viceversa, creando un ambiente di collaborazione. È inoltre possibile scrivere e disegnare con colori diversi e prendere appunti su qualunque applicazione o sorgente video, così come acquisire screenshot, salvarli e condividerli in modo immediato.

Al set di funzionalità dedicate alla didattica interattiva si aggiunge il sistema ClassroomCare. Sviluppata e integrata nei display interattivi BenQ fin dal 2012 e ulteriormente migliorata negli anni, questa tecnologia è specificatamente studiata per creare ambienti didattici più sani. Lo schermo Germ-Resistant, grazie al suo rivestimento nanoionico in argento, elimina i batteri sulla superficie limitandone la proliferazione, mentre degli speciali sensori integrati monitorano la qualità dell’aria, segnalando ai docenti quando è necessario un ricambio. Parallelamente, la tecnologia Eye-care tutela la salute oculare eliminando l’effetto sfarfallio delle immagini e riducendo le emissioni di luce blu dello schermo.

Per comprendere appieno tutte le potenzialità delle proprie tecnologie, BenQ ha organizzato i seguenti workshop:

20 maggio

10.00-10.30: EZ Write 6 – Come Creare una lezione interattiva, a cura di BenQ

11.00-11.30: Apprendimento ibrido e collaborativo, a cura di CampuStore Academy

11.45-12.15: EZ Write 6 – Come Creare una lezione interattiva, a cura di BenQ

12.30-13.00: AMS – La tua area di lavoro e i tuoi file sempre disponibili, a cura di BenQ

14.15-14.45: Apprendimento ibrido e collaborativo, a cura di CampuStore Academy

15.00-15.30: Apprendimento ibrido e collaborativo, a cura di CampuStore Academy

16.00-16.30: Apprendimento ibrido e collaborativo, a cura di CampuStore Academy

16.30-17.00: Quiz Time con Kahoot, a cura di BenQ

17.00-17.30: DMS & X-Sign Broadcast – Gestisci i tuoi diplay e i tuoi messaggi, a cura di BenQ

17.45-18.15: Quiz Time con Kahoot, a cura di BenQ

21 maggio

09.45-10.15: EZ Write 6 – Come Creare una lezione interattiva, a cura di BenQ

10.30-11.00: Apprendimento ibrido e collaborativo, a cura di CampuStore Academy

11.15-11.45: Apprendimento ibrido e collaborativo, a cura di CampuStore Academy

12.15-12.45: AMS – La tua area di lavoro e i tuoi file sempre disponibili, a cura di BenQ

14.15-14.45: EZ Write 6 – Come Creare una lezione interattiva, a cura di BenQ

15.00-15.30: Apprendimento ibrido e collaborativo, a cura di CampuStore Academy

16.00-16.30: Apprendimento ibrido e collaborativo, a cura di CampuStore Academy

16.30-17.00: Il Giocattolo come testimone delle epoche e strumento educativo, a cura di Alessandro Franzini – Museo del Giocattolo e di Pinocchio di Firenze

17.00-17.30: DMS & X-Sign Broadcast – Gestisci i tuoi diplay e i tuoi messaggi, a cura di BenQ

17.45-18.15: Quiz Time con Kahoot, a cura di BenQ

22 maggio

10.15-10.45: EZ Write 6 – Come Creare una lezione interattiva, a cura di BenQ

11.00-11.30: EZ Write 6 – Come Creare una lezione interattiva, a cura di BenQ

12.00-12.30: Quiz Time con Kahoot, a cura di BenQ

14.30-15.00: Quiz Time con Kahoot, a cura di BenQ

Per iscriversi cliccare sulla sessione prescelta QUI.

Per raggiungere lo stand BenQ a Fiera Didacta, seguire le indicazioni verso: Padiglione Spadolini, piano terra, Stand T21.