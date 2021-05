Dell Technologies ha annunciato il lancio ufficiale del programma RISE riservato agli Authorized Partner dell’area Western European Region (WER), iniziativa che unisce in un’unica proposta i piani indipendenti dei singoli Paesi per i partner Authorized.

Quale elemento del Partner Program di Dell Technologies, RISE offre ai partner attivi nell’area WER e nella regione EMEA maggiori potenzialità di ricavi permettendo loro di aumentare i profitti all’aumentare delle vendite inerenti i prodotti client e server di Dell Technologies.

Questa nuova proposta premia i partner che accrescono il proprio business con Dell Technologies contribuendo a raggiungere dei requisiti di tiering avanzati e offrendo vantaggi finanziari ancora più interessanti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ralf Jordan, Vice President, EMEA Distribution, Dell Technologies: «Per tutto il 2020 abbiamo registrato una crescita del numero di rivenditori che vendono prodotti e soluzioni Dell Technologies; desideriamo accelerare questo trend. Con il nostro portfolio all’avanguardia e il lancio del programma RISE offriamo un percorso di engagement maggiormente strutturato affinché gli Authorized Partner diventino parte della community di Dell Technologies e amplino ancora di più il loro business con noi. Grazie a RISE, i partner avranno ulteriori opportunità di profitti e la possibilità di raggiungere ulteriori livelli di partnership».

RISE: cos’è e come funziona

Prima proposta nel suo genere, il programma RISE prevede nuovi livelli per i partner – Ignite, Boost, Advanced ed Elite –creati per consentire ai partner del segmento SMB di Dell Technologies di essere in posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza e tracciare un percorso che permetta di far crescere il business con Dell Technologies dal livello Authorized ai livelli più avanzati.

RISE prevede una scala premiale progressiva che incentiva i partner ad accrescere il loro business con Dell Technologies. I partner vengono ricompensati su una base di costo per box calcolato sul fatturato acquisito tramite un Authorized Distributor di Dell Technologies.

Nel programma rientra una vasta gamma di prodotti commerciali quali display, notebook Latitude, workstation Optiplex e Precision, desktop XPS, After o Near Point of Sale Services (APOS/NPOS), server PowerEdge, Microsoft Reseller Option Kit (ROK) e altro ancora.

I partner accumuleranno dei crediti su base trimestrale e potranno riscuoterli a fine trimestre sotto forma di e-voucher (per i partner Ignite e Boost) o di note di credito verso i distributori (per i partner Advanced ed Elite). I crediti possono essere utilizzati dai partner per i loro acquisti successivi di prodotti Dell Technologies presso l’Authorized Distributor Dell Technologies che preferiscono.

Il programma RISE è disponibile nell’area WER. Gli attuali Authorized Partner faranno automaticamente parte della nuova iniziativa. I nuovi partner possono verificare l’idoneità al programma e iscriversi attraverso il Performance Portal di Dell Technologies.