Pure Storage modernizza il suo Partner Program

Pure Storage, il pioniere IT specializzato nello storage-as-a-service per un mondo multi-cloud, ha annunciato di aver introdotto una serie di nuovi aggiornamenti e vantaggi all’interno del proprio Partner Program allo scopo di riflettere il modo in cui l’orientamento al servizio, che ne contraddistingue strategia e portafoglio, abilita livelli inediti di flessibilità, agilità, trasparenza e semplicità per i partner.

Fin dalla sua nascita, Pure è una società basata al 100% sul canale, per questo la qualità del programma dedicato ai partner è essenziale per il suo successo. Per poter migliorare continuamente il suo Partner Program, Pure allinea i feedback dei partner stessi con le esigenze espresse dai clienti e con la propria strategia aziendale facendo evolvere l’iniziativa in modo da aiutare i partner a generare business in maniera più rapida, innovativa e smart.

“Essendo l’unico vendor storage che propone abbonamenti esclusivamente attraverso il canale, i partner sono essenziali per il raggiungimento della nostra mission volta a soddisfare le esigenze tecnologiche e di business a livello globale, motivo per cui la modernizzazione del nostro Partner Program si muove in parallelo con l’evoluzione di Pure in qualità di azienda orientata al servizio. Siamo orgogliosi di rappresentare il punto di riferimento per quanto riguarda i programmi dedicati ai partner offrendo loro livelli ineguagliati di semplicità, flessibilità e valore in modo da poter continuare a crescere insieme”, ha dichiarato Wendy Stusrud, VP of Global Partner Sales di Pure Storage.

Gli ultimi aggiornamenti del Partner Program comprendono la possibilità per i partner di prendere parte ad approcci di mercato one-to-many, ottenere benefit differenziati in base al proprio livello e altro ancora.

• Possibilità di commercializzare il portfolio nel modo meglio allineato alle specifiche esigenze dei clienti e del business dei partner: Pure Partner Program prevede ora particolari requisiti e benefit per i partner indipendentemente dal fatto che rivendano o propongano servizi gestiti, soluzioni as-a-Service o architetture cloud-native. Poiché Pure ha integrato le soluzioni Portworx all’interno del proprio modello basato al 100% sul canale, questa flessibilità nell’approccio al mercato si applica anche alle applicazioni cloud-native e a quelle basate su Kubernetes in un mondo sempre più contraddistinto dalla presenza di container.

• Livelli di reward redditizi e prevedibili secondo le specializzazioni su capacità e soluzioni: Pure ha introdotto nuovi benefit differenziati per i partner Elite che hanno investito nella collaborazione reciproca offrendo incentivi, sconti, risorse marketing e altro ancora.

• Ampliamento dei programmi a supporto dei partner specializzati in servizi e distribuzione: il nuovo Service Specialization Program consente di fornire con il brand del partner servizi professionali e di assistenza realizzati con tecnologia Pure. Pure ha inoltre introdotto un programma formale per supportare i propri partner di distribuzione.

• Più semplice che mai: le novità comprendono anche una semplificazione dei requisiti allineandoli alle soluzioni, permettendo ulteriormente ai partner di investire in molteplici approcci al mercato. Il Pure Partner Program è stato allineato anche all’esercizio fiscale di Pure, che inizia il 7 febbraio 2022.

“Il nostro business con Pure Storage continua a crescere e le novità del Pure Partner Program significano che possiamo avere ancora più successo insieme”, ha commentato Greg Berard, President, North America di Converge Technology Solutions Corp.

I partner Pure possono seguire un webinar on demand dedicato alle novità del Partner Program registrandosi a questo link. Per maggiori informazioni su come diventare un partner Pure è possibile visitare la pagina dedicata.