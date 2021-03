System Retail al fianco di Custom Group per promuovere presso il punto vendita retail una nuova idea di customer experience

Custom Group, hi-tech company attenta ai trend e alle necessità del settore retail, ha saputo avanzare proposte vincenti, mirate e all’avanguardia grazie all’importante contributo di System Retail, specialista in Italia per lo sviluppo e l’integrazione di soluzioni software, hardware e applicazioni mobile per i mercati GDO e DO.

Entrata a far parte della holding nel 2007, System Retail aiuta i propri clienti nel processo di digitalizzazione del punto vendita e di integrazione tra store fisico e online, promuovendo così una nuova idea di customer experience.

Click&Collect, Self-scanning e Self-Checkout per la sicurezza del punto vendita

Per sensibilizzare i consumatori e il mondo del retail verso un’esperienza d’acquisto più smart, sicura e fluida, oggi si assiste a una vera e propria esplosione di soluzioni integrate di checkout, dispositivi per il self-scanning e sistemi di click&collect.

In uno scenario segnato dall’emergenza sanitaria e da forti restrizioni personali e sociali, si è evidenziata una rilevante accelerazione del processo di digital transformation nel mondo del retail. Per rispettare il social distancing e per assicurare ai propri utenti un’esperienza d’acquisto sicura e fluida, grandi e piccoli punti vendita hanno dovuto introdurre soluzioni integrate di shopping e di checkout che si adattassero alle nuove esigenze di mercato.

La pandemia da Covid-19 ha spinto il retail a un’evoluzione dello store tradizionale verso una maggiore interazione tra online e offline, tra piattaforme digital e negozio fisico: con l’emergenza sanitaria l’esperienza d’acquisito del consumatore cambia e si ricercano nuove forme di shopping. Ad esempio, è incrementata la richiesta di dispositivi di self-scanning da parte dei retailer e sì è reso necessario il cambiamento dei punti di checkout con l’inserimento di più casse automatiche. Inoltre, in diversi punti vendita, generalmente di grandi dimensioni, sono state introdotte soluzioni di click&collect, disponendo in specifiche zone del supermercato cash kiosk, locker, corsie riservate e spazi adibiti al “drive in” in cui gli utenti possono ritirare la spesa senza scendere dall’auto.

Digitalizzazione dello store: come cambiano i processo d’acquisto

In un contesto emergenziale che richiede risposte rapide ed efficaci, l’immediata digitalizzazione dei punti vendita potrebbe provocare nei consumatori disorientamento e reazioni non sempre positive.

Tuttavia, il pubblico sembra aver abbracciato il cambiamento, adattandosi alle nuove dinamiche proposte.

A confermare questo trend in una nota ufficiale è Claudio Garbini, CEO di System Retail: «I clienti già da tempo erano alla ricerca di una nuova autonomia, data oggi da strumenti e tecnologie digitali di facile utilizzo. In particolar modo nei negozi di prossimità, è nata una vera empatia tra tecnologia e consumatore: gli utenti di ogni età desiderano completare la loro spesa in piena autonomia, dal momento dedicato alla scelta dei prodotti sugli scaffali, alla fase di checkout con l’impiego di cash kiosk».

Per Alessandro Mastropasqua, Head of Corporate Marketing & Press Communication di Custom Group: «Offrire una tecnologia a supporto del retail e del consumatore è l’obiettivo che da sempre perseguiamo. Custom assieme a System Retail offre le soluzioni necessarie per favorire l’incontro tra sistemi front-end e piattaforme e-commerce, tra fisico e digital».

La tecnologia porta produttività, sicurezza e fluidità del processo d’acquisto nel retail

Core business della partnership tra Custom Group e System Retail è la realizzazione di sistemi customizzati che vedono l’introduzione all’interno dei punti vendita di casse automatiche, locker, punti adibiti al click&collect e al drive in.

Interessante, in questo senso, il progetto “Fila Unica” che permette al cliente di ricevere informazioni in tempo reale durante la fase di attesa alla cassa. Una soluzione che toglie l’ansia della coda e che fa sentire l’utente sempre in prima postazione, riducendo la sgradevole percezione d’attesa tipica dei punti destinati al checkout.

Custom Group e System Retail risolvono richieste e problematiche legate alla quotidianità: dalle necessità di distanziamento sociale, all’implementazione di sistemi che incentivano la fluidità del processo d’acquisto; dall’ottimizzazione delle barriere di cassa, all’incremento nella produttività dello store in generale, con una maggiore emissione di scontrini per singola cassa.

Grazie allo sviluppo di una shopping experience più smart, sicura e scorrevole, aumenta considerevolmente il grado di soddisfazione del consumatore, il quale nella tecnologia trova un supporto per migliorare e velocizzare i momenti dedicati alla spesa.

Ancora secondo Garbini, l’evoluzione del settore retail porterà a due importanti strade: «Nel tessuto metropolitano, si amplierà l’impiego di soluzioni click&collect e si introdurranno vere e proprie boutique alimentari con aree dedicate alla degustazione e all’esposizione di eccellenze enogastronomiche. In zone più rurali, invece, gli store proporranno un’offerta sempre più specializzata e una maggiore integrazione tra diversi canali di vendita».

La storia del punto vendita prima, durante e dopo il Coronavirus

Il mondo del retail, nella fase pre-Covid-19 puntava sulla caratterizzazione del punto vendita volta a soddisfare e fidelizzare il proprio pubblico di consumatori; ora, invece, la situazione è cambiata e interessa in particolar modo temi quali la sicurezza e le pratiche di distanziamento sociale all’interno dello store.

Oggi, per evitare spiacevoli occasioni di assembramento nei supermercati, gli operatori di settore, quali Custom e System Retail, hanno dovuto trovare soluzioni rapide ed efficaci, che permettano l’automatizzazione dell’esperienza d’acquisto, rendendo così il processo più safe e scorrevole.

Automatizzare la spesa è un’idea che non si limiterà alla situazione emergenziale attuale, ma che accompagnerà la grande, media e piccola distribuzione organizzata nella fase post-Covid-19. L’obiettivo del settore retail è fare sistema, proponendo soluzioni integrate al servizio del consumatore.

Come concluso da Mastropasqua: «Il compito di realtà come Custom Group e System Retail è sensibilizzare il mercato verso l’innovazione e la tecnologia che migliora la customer experience. Dobbiamo essere facilitatori e mettere a disposizione di retailer e consumatori soluzioni innovative, user-friendly e performanti. L’obiettivo, infatti, è dare un valore aggiunto a tutto il mondo retail in termini di sicurezza, produttività, organizzazione degli spazi e fluidità dei processi all’interno di ogni punto vendita».