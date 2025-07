Red Hat lancia il Partner Demand Center e annuncia nuove iniziative per i partner

In Red Hat, il nostro impegno è chiaro: semplificare, abilitare e crescere insieme ai nostri partner. Per questo, annunciamo ulteriori recenti miglioramenti alla nostra esperienza globale di collaborazione, pensati per rafforzare il nostro percorso di trasformazione, offrendo superiore semplicità, scelta e flessibilità al nostro prezioso ecosistema di partner.

Il panorama tecnologico sta vivendo un cambiamento epocale, spinto dalle innovazioni nell’intelligenza artificiale e dal dinamico mondo della virtualizzazione, che sta ridefinendo ogni settore. L’ecosistema di partner di Red Hat è fondamentale per aiutare i clienti a navigare attraverso questa profonda trasformazione e a cogliere le nuove opportunità. Ecco perché continuiamo a perfezionare la nostra esperienza di coinvolgimento globale, adottando un approccio alla modernizzazione IT che mette al centro l’ecosistema. La nostra trasformazione si basa su tre pilastri abilitanti per il business: un programma partner unificato a livello globale, un sistema di incentivi più snello e un’esperienza digitale potenziata.

Approfondire le competenze con i partner specializzati Red Hat

È un piacere presentare il Red Hat Specialized Partner Program, precedentemente noto come Partner Practice Accelerator. Il suo obiettivo è duplice: dare maggiore riconoscimento sul mercato ai partner validati e offrire percorsi più chiari per sviluppare e dimostrare competenze in aree ad alta domanda, cruciali per il successo dei clienti. Il Red Hat Specialized Partner Program riconosce la profonda competenza tecnica dei partner e le loro comprovate capacità di servizio a supporto dell’intero ciclo di vita del cliente, allineandosi alle tecnologie strategiche e semplificando le loro attività di go-to-market.

Con questa evoluzione, Red Hat estende le specializzazioni disponibili oltre Red Hat Ansible Automation Platform e Red Hat OpenShift, includendo prodotti aggiuntivi come Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e RHEL AI. Inoltre, la specializzazione esistente per Red Hat OpenShift sarà suddivisa in aree di interesse specifiche, tra cui virtualizzazione, container e sviluppo applicativo. I partner iscritti riceveranno la qualifica di Red Hat Specialized Partners, in base alle loro competenze tecniche specifiche, ad esempio “Red Hat Specialized Partner – Mission Critical Automation” o “Red Hat Specialized Partner – AI Platform”.

Presentazione del Red Hat Partner Demand Center

Il nuovo Red Hat Partner Demand Center, che include la piattaforma Red Hat Campaigns and Demand Generation, è stato progettato per aiutare i partner a realizzare in modo più semplice campagne di marketing, contenuti e programmi di grande impatto, promuovendo le soluzioni congiunte Red Hat ai loro clienti e potenziali clienti.

I principali vantaggi della piattaforma includono:

· Esecuzione autonoma delle campagne: i partner possono gestire le campagne dall’inizio alla fine grazie a una piattaforma intuitiva e self-service.

· Contenuti facilmente personalizzabili: i partner possono personalizzare le attività predefinite aggiungendo il proprio brand e i propri messaggi.

· Monitoraggio completo delle attività e dei lead: dashboard dettagliate forniscono

informazioni preziose su attività, prestazioni, lead e molto altro.

· Ampia libreria di contenuti: la piattaforma offre attualmente oltre 16 campagne disponibili in nove lingue principali, a copertura di tutti i principali prodotti Red Hat.

Questa piattaforma è pensata per dare ai partner un controllo assistito sulle loro attività di marketing, fornendo loro strumenti per un branding e una messaggistica congiunti.

Trasformare per fornire un coinvolgimento autonomo

La continua trasformazione dell’esperienza di coinvolgimento globale dei partner di Red Hat è la prova del nostro impegno a promuovere un approccio che mette al primo posto l’ecosistema, con l’obiettivo di fornire soluzioni efficaci e su misura ai clienti. Con questa trasformazione, stiamo dando maggiore autonomia ai partner, offrendo loro più scelta, opportunità di crescita più chiare e una collaborazione ancor più stretta, tra di loro e con Red Hat.

Red Hat continua a far evolvere la propria strategia di rebate, estendendo e aggiungendo nuove opportunità, con l’obiettivo di aumentare la redditività dei partner e promuovere la crescita dei prodotti, in particolare con Red Hat Ansible Automation Platform e Red Hat OpenShift. A ciò si aggiunge una semplificazione degli strumenti digitali per migliorare l’esperienza utente dei partner, anche grazie a strumenti potenziati progettati per offrire maggiore autonomia e visibilità.

A cura di Stefanie Chiras, Senior Vice President of Partner Ecosystem Success di Red Hat