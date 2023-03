Reti private 5G: il vero valore di Red Hat è nei partner

Nel contributo che vi proponiamo qui di seguito, Hanen Garcia, Global Telco Solutions Manager, Red Hat e Yogesh Ahire, Telco Enablement and Solutions Manager, Red Hat, spiegano in che modo Red Hat stia ccreando ancora più valore nel mercato delle reti private 5G grazie al proprio network strutturato di partner.

Buona lettura.

Le reti private 5G sono in crescita. L’emergere dell’edge computing negli ultimi anni, unito alle tendenze macroeconomiche, sta spingendo i service provider a ripensare il modo in cui gestiscono le reti e abilitano le applicazioni per ottenere risultati più rapidi, migliorare la connettività e l’efficienza. Dai nuovi casi d’uso nell’industria manifatturiera 4.0 alle infrastrutture intelligenti fino alla migrazione in cloud delle RAN, i service provider desiderano la flessibilità e l’autonomia offerte dalle reti private 5G per abbracciare le nuove innovazioni.

Per i service provider, le reti private 5G offrono l’opportunità di svolgere un ruolo più importante all’interno delle operazioni aziendali critiche di un’organizzazione, in quanto offrono la piattaforma che ospita la rete privata oltre alle applicazioni enterprise che possono essere eseguite sull’edge. In questo modo si riduce la footprint, si aumenta la flessibilità e la gestibilità della rete e si abbassa la spesa totale legata alla proprietà e alla gestione.

Standardizzare su piattaforma aperta per reti private 5G

I pilastri fondamentali di una rete 5G privata sono controllo, copertura, capacità e autonomia. In altre parole, la capacità di controllare i dispositivi e le funzionalità all’interno della rete, di estendere la copertura del servizio in luoghi remoti, di consentire una larghezza di banda ad alta capacità per le applicazioni e di operare in modo indipendente dalle reti pubbliche per una maggiore sicurezza e resilienza.

Noi di Red Hat crediamo che la chiave per valorizzare al meglio ciascuno di questi pilastri sia una piattaforma cloud-native comune che possa consentire ai service provider di costruire soluzioni su componenti standardizzati per supportare i requisiti di rete attuali e le innovazioni future.

Per soddisfare i requisiti delle reti e delle applicazioni private 5G, Red Hat OpenShift include un kernel a bassa latenza, l’ottimizzazione delle funzioni di performance e un percorso dati veloce su una piattaforma che può scalare da uno a più nodi per fornire prestazioni coerenti in diversi scenari di implementazione sul cloud ibrido. Red Hat OpenShift è la piattaforma comune che offre la flessibilità necessaria per indirizzare la connettività 5G e i carichi di lavoro edge per le applicazioni industriali, consentendo ai service provider di offrire molto di più dell’allocazione dello spettro per le reti 5G private.

Fornire valore aggiunto attraverso un ecosistema qualificato

Red Hat OpenShift è supportato da un ecosistema di partner qualificati e certificati che offrono funzionalità di rete e operative utilizzate per le applicazioni, gestite insieme sulla stessa piattaforma. Per abilitare soluzioni private 5G, Red Hat ha collaborato con Airspan per convalidare le proprie funzioni di rete cloud-native (CNF) su Red Hat OpenShift per l’interoperabilità e la gestione del ciclo di vita.

Nell’ambito di questa collaborazione per il 5G privato, abbiamo implementato una rete di accesso radio (RAN) disaggregata nel laboratorio telco 5G di Red Hat a Boston, utilizzando le small cell di Airspan e il software di accesso radio cloud-native, insieme a Druid Raemis per il core aziendale privato, per creare una rete 5G privata end-to-end.

L’infrastruttura cloud-native basata su Red Hat OpenShift è stata implementata con un provisioning zero-touch, che comprende Airspan Control Platform (ACP) e RAN Software per l’unità distribuita (DU) e l’unità centrale (CU) di Airspan, CNF convalidati dal fornitore per Red Hat OpenShift. Inoltre, Red Hat OpenShift offre funzionalità quali kernel a bassa latenza, sincronizzazione temporale e SR-IOV, per una maggiore efficienza e una migliore connettività. L’infrastruttura fisica è stata realizzata sfruttando processori Intel Xeon® Scalable di terza generazione, l’adattatore Intel vRAN Accelerator ACC100,e il controller Intel Ethernet E810 e icomponenti dell’architettura di riferimento Intel FlexRAN™ per l’accesso wireless.

Inoltre, Red Hat ha collaborato con altri partner e clienti, come Casa Systems, Intel and Telenor Sweden, che offrono funzionalità di rete e operative aggiuntive utilizzate per le applicazioni, gestite insieme sulla stessa piattaforma. Queste possono essere implementate in una serie di architetture diverse, estendendo le capacità di una determinata rete privata 5G ovunque sia necessario.

Oltre alle telecomunicazioni, Red Hat fornisce l’infrastruttura critica utilizzata in migliaia di ambienti – orizzontali e specifici per settori verticali – grazie alla collaborazione con fornitori di software indipendenti (ISV). Ciò include soluzioni industriali utilizzate per gestire magazzini e impianti di produzione ad alta efficienza, anche per esigenze future, con una maggiore connettività wireless. È grazie alla stretta collaborazione tra tutti i partner che operano sulla piattaforma coerente di Red Hat OpenShift che è possibile ottenere il massimo valore dalla trasformazione aziendale.