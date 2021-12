Servizio bolttech Switch per i clienti Esprinet

Il Gruppo Esprinet, specialista nel sud Europa nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha annunciato la disponibilità per i suoi clienti il servizio bolttech Switch, che permette di sostituire smartphone o tablet in 24 ore con consegna gratuita nelle principali città italiane.

Pensato per una utenza business che desidera un servizio efficiente e di qualità, bolttech Switch si estende a tutti i modelli di smartphone e tablet e copre qualsiasi danno, compresi quelli accidentali e ossidazioni da liquidi o anche il semplice bisogno di cambiare con un nuovo dispositivo con caratteristiche simili.

Realizzato da bolltech, il servizio di 24 mesi è acquistabile presso il sito www.esprinet.com. È attivabile per i device comprati nei 30 giorni precedenti ed include la possibilità di effettuare due sostituzioni in un anno.

Bolttech, infatti, è un’insurtech internazionale con la missione di costruire il principale ecosistema tecnologico al mondo per servizi di protezione e prodotti assicurativi. bolttech serve clienti in 30 mercati in Nord America, Asia ed Europa: con un portafoglio completo di soluzioni e servizi digitali, supportati dai dati, bolttech rafforza le relazioni tra assicuratori, distributori e clienti, rendendo più facile ed efficiente l’acquisto e la vendita di prodotti assicurativi e di protezione.