Rocktab L210: il tablet robusto firmato WEROCK

WEROCK Technologies presenta il Rocktab L210, un tablet potente e robusto con una batteria capiente. Ora integra il portafoglio esistente con un nuovo modello di classe enterprise.

Lavori in ambienti industriali, cantieri, manutenzione di impianti tecnici, diagnostica di veicoli o lavori sul campo: il nuovo Rocktab L210 di WEROCK può essere utilizzato in molti settori in cui è necessaria una batteria di grandi dimensioni.

Con una batteria da 68 Wh, il nuovo tablet da 10,1″ garantisce un’autonomia fino a 16 ore. Se la batteria è scarica, può essere sostituita senza interruzioni grazie alla tecnologia hot-swap. Per garantire il funzionamento del Rocktab L210 anche negli ambienti più difficili, è stato sottoposto a rigorosi test militari. Si trattava di 26 cadute da un’altezza di 1,5 m e di 100 cadute da un’altezza di 1 m.

Grazie all’involucro con grado di protezione IP65, le vibrazioni estreme, ad esempio nei veicoli, le cadute su pavimenti in cemento, la polvere e i liquidi non possono danneggiare il tablet. A temperature ambiente comprese tra -10°C e +50°C, la tavoletta rimane operativa al 100%. Grazie a queste caratteristiche, supera la maggior parte degli altri tablet rugged presenti sul mercato e può essere descritto come “particolarmente robusto”.

Dotato di un display IPS da 10,1 pollici per esterni con una luminosità di 550 cd/m², il Rocktab L210 è ideale per l’uso all’aperto.

Il multi-touch resistente ai graffi e compatibile con i gesti può essere abbinato a una penna digitalizzatrice opzionale per consentire una digitazione precisa e fluida, ad esempio per acquisire con precisione le firme. Preparato per le applicazioni più esigenti, il nuovo tablet Rocktab L210 offre una potenza di calcolo di nuova generazione grazie al processore quad-core Intel® Pentium N6415 (“serie N”, o anche noto come “Elkhart Lake”).

Rispetto al suo predecessore, il Rocktab L110, ha una potenza di calcolo superiore del 400% e il doppio della RAM (8 GB). Il tablet è dotato di 256 GB di memoria SSD M.2 e il lettore di schede Micro SDXC integrato consente un’espansione flessibile della memoria fino a 1 TB.

L’uso versatile e l’integrazione flessibile in tutti gli ambienti sono facilmente realizzabili con l’aiuto dell’ampio catalogo di accessori, tra cui docking station sicure per veicoli e uffici, maniglia per il trasporto, cinghia da polso a tracolla, caricabatterie e molto altro ancora.

Caratteristiche del Rocktab L210

• Tablet industriale da 10,1″ ultra-robusto per uso professionale

• Display Full HD luminoso e resistente ai graffi per il lavoro all’aperto, con pellicola di protezione dello schermo inclusa • Schermo multi-touch a 10 punti, utilizzabile anche con i guanti e sotto la pioggia

• Funzionamento preciso e possibilità di acquisizione della firma tramite digitalizzatore

• Batteria Monster: batteria hot-swap sostituibile da 68 Wh per un’autonomia fino a 16 ore • Extra robusto: resiste a cadute da 1,5 m su cemento e a >100 cadute da 1 m di altezza

• Supera gli standard di resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle cadute MIL-STD-810G

• Ideale per gli ambienti difficili, in quanto è impermeabile e antipolvere IP65

• Potente processore Intel® Pentium® Quad-Core fino a 3,0 GHz

• 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD M.2

• Slot per schede Micro SD per schede fino a 1 TB • WLAN industriale 2×2 MU-MIMO 802.11ac a doppia banda

• Roaming senza soluzione di continuità tra diverse celle wireless grazie a 802.11r

• Pronto per le applicazioni più recenti grazie a Bluetooth® 5.1

• Modulo GPS di fascia alta u-blox NEO-M9N

• Scanner di codici a barre 2D di fascia alta con puntatore laser (opzione)

• Connessione internet ad alta velocità 4G LTE fino a 300 Mbps (opzione)

• Connessione Ethernet da 1 GBit, USB 3.1 e uscita display direttamente sull’apparecchio

• Windows 11 Pro o Windows 11 IoT Enterprise

• Ricarica rapida con 65 watt

• Docking station completa con uscite per monitor, USB 3, Ethernet, 2 x RS232

• Lunga disponibilità: si prevede che il prodotto sarà disponibile fino al 2027.

• Prodotto neutrale dal punto di vista climatico: tutte le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dal trasporto sono compensate.

“Il Rocktab L210 è un degno successore dell’L110. È molto più robusto, molto più performante e allo stesso tempo ha una durata della batteria doppia”, spiega Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK. “Siamo lieti di ampliare il nostro segmento di tablet di classe enterprise con il Rocktab L210. È un tablet indistruttibile e potente, con una batteria mostruosa per lavori estremi”, continua Nicoleit.