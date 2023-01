WEROCK: nuovi PC industriali a pannello impermeabile in acciaio inox

WEROCK Technologies, produttore innovativo di tecnologia informatica industriale, annuncia il lancio sul mercato della serie di panel PC Rocksmart RSC1000 in acciaio inox, proseguendo così con coerenza lo sviluppo della gamma di prodotti.

La nuova serie impermeabile e ad alte prestazioni offre una protezione IP67/IP69k e touchscreen compatibili con i gesti, che possono essere utilizzati anche con i guanti. La serie di modelli è disponibile con diagonali di schermo da 15 a 32 pollici ed è equipaggiata di fabbrica con un processore Intel Tigerlake Core i5 o Celeron. Gli ambienti industriali difficili, con un’alta percentuale di vapore o polvere, o addirittura le stanze umide, pongono requisiti molto particolari alla ferramenta. Lo stesso vale per tutti i casi in cui l’igiene è una priorità assoluta, ad esempio nell’industria alimentare e medica.

Con la serie Rocksmart RSC1000, WEROCK presenta per la prima volta computer fissi sviluppati proprio per questi settori. L’alloggiamento della nuova serie è realizzato in acciaio inossidabile 1.4401 (V4A) di alta qualità e antiruggine, che non solo è resistente alla corrosione e ai germi, ma non interagisce con altri materiali.

È realizzato con un design industriale completamente chiuso secondo la classe di protezione IP67/IP69K e può resistere alle condizioni più estreme, come la pulizia ad alta pressione. La superficie liscia promette una pulizia particolarmente facile. Grazie al materiale speciale, l’involucro può essere trattato anche con detergenti aggressivi. Speciali dissipatori di calore assicurano un raffreddamento efficace del PC senza ventola e quindi prestazioni illimitate del computer a una temperatura ambiente massima di +60° C.

I nuovi computer industriali sono dotati di processori Intel® Celeron J6412 ad alta efficienza energetica o – per i processi ad alta intensità di risorse – Intel Core i5-1145G7E con un massimo di 32 GB di RAM. Il processore grafico Intel Iris Xe assicura prestazioni potenti e, con la configurazione appropriata, è possibile collegare fino a due monitor esterni. I PC Panel sono disponibili con Windows 10, Windows 11 e Ubuntu Linux. Durante lo sviluppo è stata prestata particolare attenzione all’ergonomia dell’utente.

Il funzionamento avviene tramite robusti schermi multi-touch dotati della tecnologia più avanzata, compreso l’utilizzo con i guanti. Tutte le varianti sono dotate di display ad alto contrasto con angolo di visione di 89° per asse e offrono quindi un’immagine ottimale in tutti gli scenari. I display di alta qualità possono essere configurati con una luminosità fino a 1.000 nit. Ciò significa che il Panel PC rimane leggibile anche in ambienti molto luminosi e alla luce diretta del sole.

L’incollaggio ottico opzionale aumenta ulteriormente la resistenza agli urti e garantisce una maggiore brillantezza dei colori del display. Caratteristiche della serie Rocksmart RSC1000

• Alloggiamento in acciaio inox ultrapiatto per i massimi requisiti igienici

• Potenti processori Intel di 11a generazione con disponibilità a lungo termine

• Design completamente impermeabile e antipolvere secondo la classe di protezione IP69k

• Progettato per applicazioni industriali in funzionamento continuo

• Robusto touch screen compatibile con i gesti con modalità guanto

• Facile da pulire, sia con l’alta pressione che con l’acqua calda o con i disinfettanti.

• Ampio intervallo di temperatura operativa

• Disponibile con dimensioni dello schermo da 15 a 32 pollici

• Tutte le versioni sono disponibili anche con luminosità fino a 1000 nits

• Fino a 32 GB di RAM e 1 TB di SSD

• Da 18,5″: Espandibile con un secondo disco rigido

• Pronto per l’uso con Windows o Ubuntu Linux 22.04

• TPM 2.0 integrato – protezione antimanomissione basata su hardware

• Facile installazione grazie ai punti di montaggio VESA universali

• Opzionalmente con ingresso CC, RFID/NFC, WLAN/Bluetooth

• Emissioni di CO2 da produzione e logistica completamente compensate

• Garanzia di 2 anni

“Con la serie Rocksmart RSC1000, stiamo ampliando il nostro portafoglio con prodotti estremamente potenti e robusti da integrare negli impianti di produzione. I dispositivi possono essere puliti in condizioni talvolta estreme e rimanere operativi, proprio come richiesto dall’industria alimentare e farmaceutica”, spiega Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies GmbH. “Grazie al design sottile, i terminali possono essere integrati in modo eccellente in un’ampia gamma di applicazioni. Tuttavia, le vere caratteristiche speciali si trovano all’interno dell’involucro: potenti processori Intel, un modulo NFC/RFID opzionale e la comunicazione industriale per un’ampia gamma di standard rendono i Panel PC interessanti per numerosi scenari”, continua Nicoleit. I gruppi target principali della serie Rocksmart RSC1000 comprendono l’industria alimentare, chimica, farmaceutica e dell’imballaggio, nonché i laboratori e altre aree igieniche. I nuovi terminali a sfioramento in acciaio inox sono realizzati in base alle esigenze del cliente e possono essere personalizzati con un’ampia gamma di configurazioni, opzioni e varianti di connessione. Sono disponibili da subito attraverso i partner di sistema autorizzati e le vendite dirette.

La serie Rocksmart RSC1000 è composta da 8 modelli:

• Rocksmart RSC1015 – Display XGA da 15 pollici

• Rocksmart RSC1016 – Display da 15,6″ Full HD

• Rocksmart RSC1018 – Display Full HD da 18,5 pollici

• Rocksmart RSC1019 – Display SXGA da 19 pollici

• Rocksmart RSC1022 – Display Full HD da 21,5 pollici

• Rocksmart RSC1024 – Display Full HD da 24,0 pollici

• Rocksmart RSC1027 – Display Full HD da 27,0 pollici

• Rocksmart RSC1032 – Display Full HD da 32,0 pollici