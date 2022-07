Rosenberger OSI amplia la propria offerta di servizi in Italia e in Francia

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto di connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, annuncia che la sua offerta completa di servizi sarà ora estesa a Italia e Francia. Questa misura fa parte della strategia di crescita paneuropea e serve per poter offrire anche ai clienti di altri Paesi tutti i servizi per i loro componenti infrastrutturali nel data center e nel cablaggio degli edifici da un’unica fonte, sotto forma di “partner one-stop shop“.

«Da oltre 30 anni, Rosenberger OSI accompagna progetti di data center di tutte le dimensioni, da 30 a 20.000 metri quadrati di spazio. Da oltre 15 anni progettiamo infrastrutture IT e forniamo assistenza nella costruzione e durante il funzionamento. Dal 2019 in Germania offriamo servizi per tutte le fasi del progetto. Tutto da un unico fornitore: consulenza, installazione e servizi gestiti per un’infrastruttura IT ad alte prestazioni. Ora siamo pronti, felici di poter offrire questi servizi anche in altri Paesi europei quali l’Italia e la Francia», afferma Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI.

Servizi completi per progetti di successo

Nell’ambito della sua strategia di servizio, Rosenberger OSI può contare su cifre importanti. Solo in Germania sono attivi circa 130 addetti all’assistenza, sono stati realizzati con successo più di 500 progetti, sono già stati pianificati più di 23.000 m² di spazio per data center e vengono assemblati più di 4 milioni di terminali in fibra all’anno.

Secondo l’ultima analisi sulla soddisfazione dei clienti, il 99% degli intervistati è convinto della qualità dei prodotti e delle prestazioni dell’azienda, riconosciuta come esperta di cablaggio.

Rosenberger OSI classifica i servizi in tre aree: servizi di consulenza, servizi di installazione e servizi gestiti.

Servizi di consulenza

Rosenberger OSI offre servizi di consulenza per datacenter aziendali e di colocation, nonché per il cablaggio di edifici e uffici. L’azienda verifica con il cliente le esigenze del momento e tiene conto della crescita futura. Insieme si determinano le prestazioni necessarie e si crea un profilo di requisiti per un’infrastruttura di cablaggio personalizzata che risponda adeguatamente alla strategia IT desiderata, tenendo conto anche degli standard e delle normative vigenti. La progettazione e la pianificazione dell’infrastruttura IT possono comprendere sia azioni di rinnovamento, sia la nuova costruzione, l’espansione o il trasferimento del datacenter.

Servizi di installazione

Un fattore essenziale per un’elevata prestazione della rete è la posa accurata dei connettori, in particolare delle estremità dei connettori in fibra ottica. Rosenberger OSI assicura che tutti i componenti siano installati in modo professionale, a partire dal lato attivo, passando per il cablaggio dei dati IT fino ai collegamenti di alimentazione necessari. Regolari controlli di qualità sono obbligatori. Su richiesta, Rosenberger OSI esegue accurate misurazioni e analisi di qualità della rete presso la sede del cliente. L’azienda offre inoltre una gestione completa del progetto, incluso il coordinamento di tutti i professionisti coinvolti nell’infrastruttura.

Servizi gestiti

Rosenberger OSI offre ai clienti anche un service level agreement o contratto quadro per servizi ricorrenti nell’ambito del funzionamento dei data center nei settori della pianificazione, della gestione delle scorte, dell’installazione e dell’assistenza in loco. Questo include la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite hotline telefonica. Per Rosenberger OSI un servizio completo significa che il cliente è sempre coinvolto. Workshop e corsi di formazione sono quindi una parte importante del pacchetto di servizi offerti.