Rosenberger OSI supporta envia TEL nella creazione del DE-CIX di Lipsia

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto di connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, ha realizzato un importante progetto di cablaggio con il fornitore di servizi di telecomunicazioni envia TEL. Il nodo Internet DE-CIX Leipzig, punto nevralgico di scambio dati internazionale che si trova, tra gli altri, nel data center envia TEL di Lipsia, è stato messo in funzione con successo e con prestazioni elevate grazie all’intervento del personale specializzato di Rosenberger OSI.

L’uso diffuso di Internet e la conseguente crescita dei volumi di dati trasferiti richiedono sempre più spesso un adeguamento dell’infrastruttura IT. Questo vale soprattutto per l’economia. Mentre nella regione della Ruhr il percorso di sviluppo progressivo e l’utilizzo delle opportunità economiche locali sono stati tracciati già da diversi anni grazie al collegamento diretto al DE-CIX di Francoforte, in precedenza la Germania centrale era collegata attraverso numerose piccole soluzioni individuali. Per questo motivo, il German Commercial Internet Exchange DE-CIX (che equivale al MIX-Milan Internet Exchange italiano), ha messo in funzione un altro nodo Internet in Germania.

Alta velocità di trasmissione dei dati grazie al nuovo nodo internet nella Germania centrale

DE-CIX Lipsia è il primo nodo internet per gli stati federali di Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. In combinazione con connessioni in fibra ottica ad alte prestazioni, questo migliora ulteriormente la qualità di Internet per la regione della Germania centrale e promette quindi una spinta all’innovazione per l’intera area commerciale. Questo perché il DE-CIX di Lipsia collega l’intera regione direttamente alle reti di dati globali. Il risultato è una rete migliore, più veloce e più stabile.

One-stop-shop: un flusso di progetto senza intoppi

I tempi serrati sono stati una tra le sfide del progetto. In questa occasione, il concetto di “one-stop-shop” ha dato i suoi frutti. Rosenberger OSI offre infatti sia soluzioni di cablaggio, sia consulenza, installazione e servizi gestiti; di conseguenza durante la realizzazione del progetto non ci sono state perdite di informazioni, di tempo o problemi di garanzia dei prodotti. «Il cliente ha il vantaggio di poter ottenere tutto ciò di cui ha bisogno per i suoi progetti da un unico fornitore. Possiamo fornire sia il materiale sia il servizio da un’unica fonte. Questo facilita molto il cliente nei suoi progetti e processi», afferma Andreas Kluge, Sales Team Germany di Rosenberger OSI.

Focus sulla trasformazione digitale e sulla spinta all’innovazione economica

Il nuovo nodo Internet non solo ha rafforzato l’attrattiva economica della Germania centrale, ma ha anche promosso l’uso di servizi digitali per le aziende, le amministrazioni, i comuni e le scuole, nonché le opportunità di lavoro e di svago digitali. Inoltre è la base futura della trasformazione digitale: IoT, 5G e l’espansione della banda larga sono al centro dell’attenzione tanto quanto la guida autonoma o i servizi di cloud computing.