Samsung Electronics ha annunciato che sono disponibili i nuovi modelli della lineup Smart Monitor, che offrono una maggiore varietà di polliciaggi e design, insieme a funzionalità smart nuove e migliorate. La serie, infatti, è ora arricchita dal modello M7 da 43’’ con risoluzione UHD, che offre una maggiore produttività e un’esperienza di intrattenimento coinvolgente. I modelli M5 (con risoluzione FHD) sono, invece, disponibili con display da 27’’ e 32’’, caratterizzati da un design elegante e dalla nuova colorazione bianca.

La serie Smart Monitor, lanciata nel novembre 2020, ha introdotto sul mercato il primo schermo “all in one” al mondo, progettato per le aziende, gli enti scolastici e i consumatori contemporanei, che lavorano, studiano e vivono momenti di svago a casa. I Samsung Smart Monitor offrono app multimediali e di produttività integrate, una connettività versatile, altoparlanti integrati e un telecomando alimentato a energia solare.

“Con l’aumentare in tutto il mondo del tempo trascorso lavorando, studiando e divertendosi da casa, le abitazioni si stanno trasformando in ambienti multifunzionali”, ha dichiarato Hyesung Ha, Senior Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics. “Il recente ampliamento della nostra lineup di Smart Monitor offrirà agli utenti modi ancora più vantaggiosi e flessibili per svolgere le attività quotidiane attraverso la tecnologia, consentendo loro di fare davvero tutto sul monitor più smart attualmente disponibile sul mercato grazie alla potente connettività mobile e PC “.

Le ultime novità all’interno della serie di Samsung Smart Monitor includono:

· Smart Monitor M7 da 43” (Modello: M70A) – Come modello di punta, lo Smart Monitor M7 è ora disponibile in un polliciaggio più grande, con la configurazione da 43’’, che massimizza la produttività e migliora l’intrattenimento. Il tutto è racchiuso in un design senza bordi che offre un’esperienza coinvolgente durante il lavoro, lo studio e la fruizione di contenuti. Dotato di un display 4K Ultra HD, l’M7 da 43 pollici può passare da una funzionalità all’altra senza interruzioni, diventando prima un dispositivo di lavoro affidabile e poi un hub di intrattenimento in 4K istantaneo, grazie alle app di streaming di contenuti integrate, agli altoparlanti e alla funzionalità HDR10 per ottimizzare ogni dettaglio dei contenuti in 4K.

Smart Monitor M5 da 27” e 32” in Bianco (Modello: M50A) – Il celebre modello M5 è ora disponibile in un design bianco, lucido ed elegante, sia nella configurazione da 27’’ sia in quella da 32’’. Il nuovo colore si fonde perfettamente con il design di ispirazione minimalista e aggiunge il tocco finale a qualsiasi stile di arredo, rendendolo ideale per gli utenti più attenti al design.

Insieme ai nuovi formati e design, Samsung ha inoltre svelato una serie di nuove funzionalità. TV Plus dà accesso a una vasta gamma di contenuti live e on-demand completamente gratuiti senza necessità di download o registrazione. Universal Guide, invece, offre suggerimenti sui contenuti in base all’analisi delle preferenze e delle abitudini di consumo degli utenti, garantendo un’esperienza altamente personalizzata su app celebri come Netflix, Prime Video e altre ancora.

Al fianco di Bixby è ora possibile avvalersi di altri assistenti vocali come Google Assistant e Alexa. Inoltre, nel mese di giugno la funzionalità Remote Access verrà aggiornata e cambierà nome in “PC on Screen”, abilitando una connettività semplice e sicura tra Smart Monitor e PC esterni per una migliore fruibilità.

Nell’ambito dell’impegno a lungo termine di Samsung alla sostenibilità, il nuovo M7 da 43’’ include un telecomando all-in-one realizzato in plastica riciclata e alimentato a energia solare, che può essere caricato tramite luce naturale, lampadine o via connessione USB-C. Inoltre, il telecomando degli altri modelli è stato parzialmente realizzato in plastica riciclata per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.

In linea con la prima generazione di dispositivi, la rinnovata lineup di Samsung Smart Monitor offre numerose possibilità di connessione sia per PC sia per smartphone. Gli utenti potranno connettere il proprio dispositivo mobile con un semplice clic utilizzando Tap View, Mirroring o Apple AirPlay 2. Inoltre, Samsung DeX consente agli utenti di godere di un’esperienza desktop completa connettendo il monitor al proprio dispositivo mobile. Infine, il display supporta le applicazioni di Microsoft 365, permettendo agli utenti di visualizzare e modificare i documenti, salvandoli sul cloud anche senza connessione al PC, grazie al Wi-Fi integrato. E per una scrivania ordinata, i Samsung Smart Monitor offrono un’ampia varietà di porte, incluse una porta USB Type-C e diverse porte USB, e supportano lo standard Bluetooth 4.2.

Infine, lo schermo può essere trasformato in un vero e proprio hub di intrattenimento, permettendo agli utenti di accedere a contenuti OTT e di vedere i propri contenuti preferiti in streaming su Netflix e YouTube anche senza connessione a un PC o dispositivo mobile.