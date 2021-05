Samsung Electronics annuncia la disponibilità sul mercato italiano del nuovo Galaxy Book, il PC ad alte performance dal design premium e ultrasottile, dotato delle ultime tecnologie per garantire prestazioni potenti.

Il dispositivo (disponibile a un prezzo consigliato di 709 euro, nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver) è già acquistabile su Samsung.com e presso i negozi fisici e online delle principali insegne di elettronica di consumo.

Accanto all’ultimo annunciato è, inoltre, possibile acquistare Galaxy Book Pro (a un prezzo di partenza di 1.159 euro) e Galaxy Book Pro 360 (a un prezzo base di 1.399 euro) tutti modelli presentati lo scorso 28 aprile in occasione dell’evento Samsung Galaxy Unpacked 2021: The most powerful Galaxy is coming.

Dotato di un potente processore Intel Core di undicesima generazione, Samsung Galaxy Book offre velocità senza pari e capacità grafiche strabilianti, in grado di rendere l’esperienza d’uso veloce, fluida e facile. Il nuovo dispositivo è progettato per offrire un’esperienza connessa all’interno dell’ecosistema Galaxy, così da passare da un dispositivo Galaxy all’altro senza interruzioni, assicurando che lavorino insieme nel migliore dei modi.

Sottile e leggero, ma con un corpo in alluminio che gli conferisce rigidità e durabilità, la new entry risulta l’alleato ideale per l’utilizzo in mobilità, caratteristica fondamentale per uno smart working affidabile e produttivo. Inoltre, la cornice ultrasottile da 5,4 mm crea uno sfondo immersivo per i giochi, lo streaming e la navigazione in Internet.

Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 sono i dispositivi ultraportatili che combinano le prestazioni di un notebook con il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy. Disegnati per ottimizzare la produttività, abilitare esperienze di intrattenimento sbalorditive e potenziare la creatività, la serie Galaxy Book Pro presenta innovazioni mobile all’avanguardia, come gli splendidi display AMOLED, la batteria a lunga durata e un design estremamente compatto.

Certificati per la piattaforma Intel Evo, i PC della serie Galaxy Book Pro offrono un bilanciamento unico tra potenza, immagini immersive e connettività always-on. Il processore Intel Core di undicesima generazione e la scheda grafica Intel Iris Xe garantiscono prestazioni elevate, mentre la compatibilità Wi-Fi 6E e la connettività LTE o 5G li rendono i compagni perfetti per gli smart worker. Anche in questo caso, la perfetta integrazione con l’ecosistema Galaxy risultano imprescindibili, per un’esperienza d’uso fluida e semplificata, in grado di caratterizzare il nuovo approccio al mobile computing.