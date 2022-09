Schneider Electric: arriva in Europa Easy Modular Data Center All-in-One

Disponibili in 4 varianti standardizzate con ulteriori opzioni configurabili, i Data Center Easy Modular ‘All-in-One’ di Schneider Electric combinano tutte le apparecchiature di alimentazione, raffreddamento e IT in un’unica soluzione preconfigurata e offrono un valore eccezionale per aziende e IT che desiderano implementare una strategia di edge computing. La nuova gamma di Data Center prefabbricati soddisfa le richieste dei clienti di una maggiore prevedibilità, di un costo totale di proprietà inferiore e di una maggiore velocità di implementazione.