Bitdefender, specialista mondiale della sicurezza informatica, ha annunciato l’ingresso nel team italiano di Patrizia Zocco in qualità di Field & Channel Marketing per l’Italia.

Patrizia Zocco ha oltre 20 anni di esperienza in aziende software nel settore enterprise. Entra nel team di Bitdefender dopo aver lavorato per 13 anni in Forcepoint, contribuendo alla crescita dell’azienda e consolidando le sue competenze di marketing, sui mercati locali e internazionali, in quanto responsabile delle attività marketing e channel marketing di Sud Europa e Israele. Precedentemente, Patrizia ha lavorato per società rilevanti come McAfee, Citrix, esperienze importanti che avvalorano l’ingresso di Patrizia Zocco nel team marketing italiano di Bitdefender.

“Siamo molto orgogliosi nell’annunciare l’ingresso nel nostro team di Patrizia Zocco in qualità di responsabile Field & Channel Marketing per l’Italia” dichiara Denis Cassinerio, Regional Sales Director Sud Europa (SEUR) di Bitdefender. “L’esperienza di lunga data nel settore di Patrizia, la sua professionalità e le sue competenze apporteranno un grande contributo in Bitdefender, alle nostre attività e all’espansione del business sul mercato italiano”.

Bitdefender, in Italia dal 2016, è notevolmente cresciuta e può oggi contare su un team di circa venti persone che, suddivise tra Romania e Italia, operano con una focalizzazione al 100% sulle attività nel nostro Paese e sono in grado di accompagnare e sostenere clienti, partner e distributori lungo tutta la filiera operativa.