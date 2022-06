Schneider Electric presenta l’Industrial UPS Easy UPS 24V DC DIN Rail

Schneider Electric, specialista nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta il nuovo UPS Easy 24V DC. Creato per ambienti commerciali e industriali in cui l’interruzione dell’alimentazione mette a rischio la produzione aziendale, il nuovo Easy-UPS riduce al minimo i tempi di inattività e protegge le apparecchiature, con conseguente riduzione della manutenzione delle macchine e un migliore controllo dell’infrastruttura industriale. Progettato pensando agli OEM e ai system integrator, il nuovo gruppo di continuità (UPS) industriale a 24V DC Power di Schneider Electric è già disponibile anche in Italia.

“Quando si considera la protezione dell’alimentazione e il backup delle batterie delle applicazioni commerciali e industriali, bisogna concentrarsi sull’affidabilità dell’alimentazione e considerare l’alto costo ei tempi di inattività”, ha detto Vincenzo Salmeri, VP, Commercial and Industrial, Secure Power Division di Schneider Electric. “Quando l’alimentazione non è sotto controllo, ci possono essere una serie di problemi, tra cui la perdita di dati e il riavvio delle macchine dopo le interruzioni. Easy-UPS di Schneider Electric aiuta OEM e system integrator in ambienti commerciali e industriali ad avere piena visibilità sul funzionamento di tutti i sistemi grazie al monitoraggio e alla gestione remota”.

I principali vantaggi della soluzione Easy UPS Industrial sono: