Schneider OffGrid: la tua stazione di alimentazione portatile e green

È tempo di vacanze, di viaggi ed escursioni e cosa fare se hai bisogno di ricaricare i tuoi dispositivi fuori casa? Schneider Electric, specialista nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha la soluzione: Schneider OffGrid, una nuovissima stazione di alimentazione portatile che offre una batteria di lunga durata e uscite di alimentazione versatili, con un design e un imballaggio che riducono l’impatto ambientale. In qualità di leader nelle soluzioni di backup a batteria. Schneider Electric sta potenziando la sua innovazione nel campo dell’alimentazione personale, sfruttando il patrimonio del suo marchio e l’impegno per la qualità dei prodotti nel mercato consumer.

Energia affidabile, ovunque tu sia con Schneider OffGrid

Progettata per un mondo sempre più connesso, Schneider OffGrid è una fonte di energia compatta, leggera e portatile. Permette di restare connessi anche in movimento – fondamentale per la vita quotidiana e le attività all’aria aperta. Che si tratti di campeggio o di viaggi in Europa, oggi le persone vogliono godersi la natura senza rinunciare alla possibilità di navigare in rete.

Tecnologia avanzata e massima versatilità

Grazie alla batteria ricaricabile di lunga durata, Schneider OffGrid può alimentare smartphone, laptop, fotocamere e piccoli elettrodomestici, anche in assenza di rete elettrica. Le numerose opzioni di ricarica – prese AC, porte USB-A, USB-C, DC, ricarica wireless e presa accendisigari – garantiscono compatibilità con la maggior parte dei dispositivi mobili e degli elettrodomestici di uso quotidiano.

“Che tu stia facendo trekking, campeggio o abbia bisogno di energia in emergenza, Schneider OffGrid ti garantisce alimentazione ovunque ti trovi, permettendoti di affrontare con serenità ogni avventura e ogni giorno”, ha dichiarato David Mann, Category Management Director per Secure Power Europe, Schneider Electric.

La possibilità di ricaricare la stazione con pannelli solari compatibili la rende una soluzione ideale sia per un uso outdoor che per un l’uso quotidiano. Il tutto con una batteria ad alta capacità in formato compatto. Rispetto a un generatore tradizionale, Schneider OffGrid è più silenziosa, più pulita e più sostenibile.

Affidabilità, sostenibilità e flessibilità

I punti di forza di Schneider OffGrid:

Energia affidabile e duratura : una delle unità più leggere della sua categoria, fornisce più potenza e più a lungo rispetto ad altre alternative. Include luce a LED ambientale e modalità SOS lampeggiante per affrontare ogni evenienza.

: una delle unità più leggere della sua categoria, fornisce più potenza e più a lungo rispetto ad altre alternative. Include luce a LED ambientale e modalità SOS lampeggiante per affrontare ogni evenienza. Progettata per la sostenibilità : Schneider OffGrid riduce gli scarti e l’impatto ambientale in quanto è realizzato al 60% con plastica riciclata post-consumo e confezionata in materiali 100% riciclabili (cartone e polpa di cellulosa). Il design a basso consumo include una modalità “eco” che spegne automaticamente il dispositivo per prolungare la durata della batteria.

: Schneider OffGrid riduce gli scarti e l’impatto ambientale in quanto è realizzato al 60% con plastica riciclata post-consumo e confezionata in materiali 100% riciclabili (cartone e polpa di cellulosa). Il design a basso consumo include una modalità “eco” che spegne automaticamente il dispositivo per prolungare la durata della batteria. Ricarica flessibile in movimento: si può ricaricare tramite pannelli solari, porta USB-C, presa auto e presa a muro, rendendolo versatile e conveniente. L’ampia compatibilità con diversi dispositivi e l’interfaccia LCD intuitiva garantiscono facilità d’uso e controllo.

Disponibilità di Schneider OffGrid

Le stazioni di alimentazione portatile Schneider OffGrid (PPS330-UK/GR, PPS500-UK/GR e PPS730-UK/GR, con pannello solare opzionale) sono disponibili presso la rete italiana dei rivenditori IT di Schneider Electric.

Un impegno continuo per la sostenibilità

Riconosciuta per la seconda volta come l’azienda più sostenibile al mondo da Corporate Knights, Schneider Electric conferma la propria leadership nell’energia smart e sostenibile con la nuova gamma Schneider OffGrid. Una soluzione innovativa per restare sempre connessi e ridurre il proprio impatto ambientale.