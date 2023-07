Semiconduttori: ADI investe nel suo impianto in Oregon

Il 26 luglio Analog Devices ha festeggiato il suo investimento di oltre 1 miliardo di dollari per l’espansione dell’impianto di produzione di semiconduttori a Beaverton, in Oregon. Il sito di Beaverton, costruito nel 1978, è il più grande impianto di fabbricazione di wafer di ADI per volume e fornisce servizi a clienti in settori cruciali come industriale, automotive, comunicazioni, consumer e healthcare.

L’investimento nell’impianto che produce semiconduttori amplia lo spazio delle camere bianche a circa 36.000 mq e quasi raddoppia la produzione interna basata principalmente sul nodo tecnologico a 180 nanometri. È prevista inoltre la creazione di centinaia di nuove opportunità di lavoro a lungo termine, un notevole incremento rispetto ai circa 950 dipendenti attuali di ADI in Oregon.

L’impianto di semiconduttori raddoppia ma riduce le emissioni assolute di gas serra e consumo d’acqua

Più del 10% dell’investimento totale sarà destinato a nuovi macchinari all’avanguardia, volti a incrementare l’efficienza complessiva e a utilizzare processi chimici più rispettosi dell’ambiente nella produzione di semiconduttori. Nonostante quasi il raddoppio della produzione, l’impianto punta a ridurre le emissioni assolute di gas serra di circa il 75% e il consumo di acqua per unità prodotta di circa il 50%.

“Espandendo l’impianto di produzione di semiconduttori di Beaverton stiamo aumentando la nostra capacità produttiva in settori cruciali, sostenendo la produzione nazionale in linea con la visione del CHIPS Act e potenziando la resilienza globale del nostro modello di produzione ibrida“, ha dichiarato Vincent Roche, CEO e presidente di ADI. “I nostri obiettivi, supportati dall’investimento a Beaverton, saranno raggiunti grazie all’incredibile dedizione e competenze della forza lavoro di ADI e sfruttando ulteriormente l’ampia disponibilità di figure di talento presente in Oregon“.

Commentando l’annuncio, il senatore dell’Oregon Ron Wyden ha dichiarato: “La buona notizia di Analog Devices segna un passo significativo per assicurarsi che l’Oregon stia sfruttando appieno il CHIPS Act federale, una legge per la quale ho lavorato. Questo annuncio rafforza un’industria distintiva in Oregon, consolidando la posizione dei semiconduttori nella Silicon Forest e oltre. Il tutto creando un impatto a livello statale con nuovi posti di lavoro ben retribuiti a Beaverton a beneficio dell’intera economia statale“.

Investimenti produttivi e nella formazione ragionati e distribuiti in tutto il mondo

Inoltre, l’impianto di Beaverton ospiterà la Semiconductor Advanced Manufacturing University (SAMU), un centro di formazione per lo sviluppo delle competenze lavorative. Quest’ultimo offrirà corsi di otto settimane per formare gruppi di circa 25 studenti ciascuno sulla manutenzione delle apparecchiature per semiconduttori. Uno dei principali obiettivi dell’impegno di ADI attraverso il centro di formazione è fornire opportunità di formazione a diverse figure presenti nelle comunità locali. Tra loro, veterani militari, persone che rientrano nel mondo del lavoro e gli addetti ADI, per apprendere le basi della produzione di semiconduttori e non solo, per promuovere lo sviluppo professionale.

Il modello ibrido di produzione di ADI consiste in una vasta rete di fabbriche interne e partner esterni. Questo modello consente una gestione efficace delle operazioni di ADI attraverso i cicli economici, aumenta la resilienza della sua supply chain globale e migliora la soddisfazione delle esigenze dei clienti. Per migliorare la capacità produttiva l’azienda ha aumentato gli investimenti di capitale: nel 2022 e nel 2023 di una cifra significativamente superiore rispetto al suo precedente storico del 4% delle entrate. Questi investimenti produttivi sono distribuiti in tutto il mondo, compresi gli stati di Washington e Massachusetts, nonché in Irlanda, Thailandia, Malesia e Filippine.