“Shape the present, build the future”: successo per l’evento Var Group

Oltre 1.900 persone presenti, più di 50 speaker e nuovi scenari e soluzioni digitali presentati in un’area immersiva: sono questi sono gli elementi che hanno contraddistinto la Convention Var Group “Shape the present, build the future”. Var Group, che affianca le imprese nel loro percorso di evoluzione digitale, sviluppando modelli di business che ne esaltano l’eccellenza in Italia e nel mondo ha riunito il 26 e 27 ottobre al Palacongressi di Rimini professionisti e aziende per approfondire i temi più strategici dell’evoluzione digitale per costruire un avvenire solido, sostenibile e positivo, per sé stesse e per le comunità nelle quali operano.Attraverso ospiti dal mondo dell’imprenditoria, testimonianze ispiranti, panel tematici, experience valley e confronto diretto con i maggiori brand internazionali che hanno fatto della digital evolution il fulcro del loro business, gli ospiti del Palacongressi di Rimini hanno vissuto un’esperienza immersiva entrando in contatto con le nuove forme dell’innovazione tecnologica, insieme a speaker, artisti digitali e menti rivoluzionarie.

“La Convention Var Group “Shape the present, build the future” si è confermata un appuntamento che ci ha permesso di fare il punto sui temi più urgenti dell’evoluzione digitale. In un momento come questo, dove le imprese sono impattate dalla diffusione delle tecnologie in modo pervasivo, è fondamentale che in parallelo siano pronte ad adottare nuovi modelli organizzativi, per accogliere pienamente l’evoluzione digitale. Nella nuova location del Palacongressi di Rimini abbiamo riunito speaker nazionali e internazionali ed esponenti del mondo dell’imprenditoria per offrire visioni ed esempi concreti su temi quali: intelligenza artificiale, sostenibilità, quantum computing. Ci sono grandi rivoluzioni in atto che non possono essere accolte se nelle nostre realtà non teniamo uniti tre elementi fondamentali: persone, cultura e tecnologie”, ha commentato Francesca Moriani, CEO di Var Group.

Dal main stage del Palacongressi di Rimini, gli ospiti della Convention “Shape the present, build the future” hanno potuto ascoltare, tra gli altri: Alessandro Curioni – IBM Fellow, Vice President, Europe & Africa and Director, IBM Research – Zurich IBM, Pierluigi Lacqua – Head of AI Competence Center & Operations Management Intesa SanPaolo, Leandro Agrò – Design & Innovation Executive, Spatial Computing | Immersive Tech, IoT Pioneer, Francesco Caratti – Head of Group Organization & ICT at Radici Group e Massimo Mercati – Amministratore Delegato Aboca.

La sessione tematica Data Universe ha approfondito i temi dell’intelligenza artificiale, della sicurezza, della sostenibilità e dei nuovi servizi digitali con un unico filo conduttore: la centralità del dato. Sono intervenuti clienti quali Intesa Sanpaolo, Cromology, Pinko, Finstral, Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, MAN Truck & Bus Italia SpA, Mc Donald’s Italia e Fincantieri e prestigiosi nomi del panorama IT come VMware, Microsoft, Palo Alto Networks, HP Italy, IBM, AWS, Cisco Italia e Dell Technologies. Il mondo digitale si è affiancato a quello della fisica in un format teatrale con una scenografia in cui i protagonisti sono state vision strategiche, progetti d’eccellenza, stupore e ironia.

I partecipanti a “Shape the present, build the future” hanno potuto inoltre sperimentare le soluzioni digitali più innovative nella Experience Valley: un’area per raccontare le frontiere della digitalizzazione scoprendo le tecnologie pensate per i settori manifatturiero, retail, GDO, Fashion & Textile, Wine e Furniture. È stato anche possibile vivere l’esperienza di un attacco informatico potendo scegliere di essere l’attaccante o l’attaccato e sperimentare dal vivo la potenza dell’Intelligenza Artificiale generativa oltre a scenari di gaming supportati dal cloud.

Spazio anche alle innovazioni in ambito cybersecurity, leva strategica per le imprese: nell’Agorà, spazio di approfondimento sulle tecnologie che abilitano l’evoluzione digitale delle aziende, è stata presentata Egyda, piattaforma ideata e implementata da Var Group Digital Security in collaborazione con Data Science. Basata sull’Intelligenza Artificiale e caratterizzata da apprendimento automatico e adattivo dei sistemi, Egyda aumenta le capacità di rilevamento e risposta alle minacce alle aziende, riducendo del 40% i tempi di analisi degli allarmi rilevati dal Security Operation Center (SOC), che gestisce l’infrastruttura IT.

Ma non solo, Var Group ha rinnovato il proprio impegno per l’arte digitale: la Convention Var Group “Shape the present, build the future” è stata l’occasione per consegnare il Var Digital Art Award, prima edizione del premio a cadenza biennale istituito da Var Digital Art by Var Group, che per primo in Italia intende raccontare nella sua totalità le tendenze dell’arte digitale. È stato Luca Pozzi con l’opera “Rosetta Mission 2022”, che rappresenta una vera e propria stele di Rosetta digitale, in grado di costruire un ponte tra la cultura classica e quella digitale contemporanea, ad aggiudicarsi il primo VDA Award, scelto grazie al voto della giuria di esperti del VDA Award e del pubblico presente alla Convention.

L’evento è stato anche l’occasione per confermare il profondo impegno verso la sostenibilità con una forte attenzione all’impatto sociale e ambientale.

Questa edizione della convention è Climate Neutral: grazie al contributo di tutti i partecipanti sono state calcolate le “carbon footprints”, le emissioni prodotte direttamente e indirettamente dall’evento, che sono state controbilanciate al 100% supportando il progetto “Water is Life” di Aid4Mada, che prevede la costruzione e messa in sicurezza di una rete di sistemi idrici per aumentare l’accessibilità all’acqua potabile sicura e pulita nelle aree più svantaggiate della regione di Tulear in Madagascar.

Durante la convention “Shape the present, build the future” 50 giovani hanno partecipato all’ottava edizione dell’Hackathon targato Var Group, realizzato con Talent Garden, dal titolo “Time to Build, Be Brave and Move a Step Beyond”, una maratona di sviluppo di 32 ore che ha visto utilizzare tecnologie quali Blockchain, Web 3, AI, Mixed Reality, NFT e Metaverso e metodologie di Design Thinking e sperimentali. I giovani hanno lavorato su progetti ad alta priorità strategica per aziende nazionali e internazionali partner dell’evento quali Archea, Brunello Cucinelli, Ferrarelle, Guess, Ibeer Gusto Italiano (Spirito Agricolo), Menarini, Nencini Sport, Sport 85, Paganini, Camomilla, Radici Group e Safilo.

Nella seconda sessione plenaria di “Shape the present, build the future” è stato annunciato anche il progetto vincitore dell’Hackathon che ha coinvolto trasversalmente le aziende Nencini Sport, Nuvolari, Camomilla e Sport 85. Per queste realtà è stato realizzato un programma di fidelizzazione clienti attraverso un’unica fidelity card basata su WEB 3, blockchain, NFT, smart contacts e zero knowledge prove. La customer experience del cliente definita è un continuum tra online e in store e attività realizzate in co-marketing e cross-branding, in modo da offrire una migliore esperienza di acquisto al cliente che può usufruire di più benefici facendo leva sulla trasversalità dei brand coinvolti.

Var Group dà appuntamento alla prossima edizione della Convention il 3 e 4 ottobre 2024 sempre al Palacongressi di Rimini.