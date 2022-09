Snom: nuove cuffie e nuovo vivavoce per conferenze ideali per ogni contesto lavorativo

Modelli di lavoro ibridi, home office, mobilità e work-life balance non sono più semplici slogan, ma vere e proprie aspettative, anche in termini di dotazione degli ambienti professionali, considerando che sempre più spesso i prodotti vengono utilizzati anche privatamente. E ciò a maggior ragione quando si tratta di dispositivi per servizi di importanza strategica per le imprese come le telecomunicazioni aziendali. Snom, marchio premium consolidato a livello mondiale per la telefonia IP professionale, risponde alle nuove esigenze con le cuffie A330M/D e lo speakerphone C300.

Tecnologia professionale multiuso? Un must!

Quando si tratta di selezionare di dispositivi per un uso professionale non stazionario è quindi necessario considerare nuovi criteri relativi all’evoluzione delle esigenze nei confronti di un’apparecchiatura professionale per postazioni di lavoro mobili. Questi includono, ad esempio, la possibilità di utilizzare i dispositivi acquistati senza soluzione di continuità ovunque e, eventualmente, di servire anche ad altri scopi.

Snom persegue questo approccio nello sviluppo dei suoi telefoni IP già da tempo. Grazie a numerose integrazioni, i telefoni IP Snom sono diventati la centrale operativa dell’ufficio intelligente. Con le nuove cuffie A330 M/D e il nuovo altoparlante C300, il produttore estende questa strategia anche a headset e speakerphone favorendo l’equilibrio tra lavoro e vita privata degli utenti.

Snom A330 M/D: la comoda cuffia con audio full band

M/D è una cuffia USB mono o binaurale con un’eccezionale qualità audio in HD che copre l’intero spettro uditivo umano grazie tecnologie di conversione digitale-analogica allo stato dell’arte e agli altoparlanti ottimizzati. La soppressione passiva del rumore riduce inoltre al minimo i fattori di disturbo acustico.

Grazie all’interfaccia audio USB, l’A330 è indipendente dal sistema in uso e può essere impiegata come cuffia con qualsiasi piattaforma di comunicazione (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet ecc). L’intera banda vocale viene registrata tramite un microfono di alta qualità, digitalizzata e quindi trasmessa in tempo reale tramite USB a un telefono IP fisso o a un computer. Il telecomando integrato consente altresì di gestire le funzioni di chiamata e il silenziamento del microfono, visualizzbili, insieme allo stato di presenza dei colleghi, tramite LED sul padiglione destro della cuffia e sul braccetto del microfono.

L’imbottitura dell’archetto e i padiglioni auricolari regolabili in morbida similpelle e memory foam garantiscono un elevata comodità d’uso anche per diverse ore.

Tutte caratteristiche che rendono le nuove cuffie perfette anche per ascoltare musica o per sessioni prolungate di gaming o streaming dopo il lavoro!

Snom C300: il vivavoce compatto dall’audio sorprendente

Con l’altoparlante per conferenze Snom C300, compatto e dal peso di soli 200 g, il produttore presenta un dispositivo vivavoce full-duplex impiegabile ovunque, dotato di Bluetooth 5.0, tecnologia NFC e interfaccia audio USB per l’utilizzo con PC, smartphone e tablet. Dotato di sei microfoni e di soppressione integrata dell’eco (AEC), il nuovo Snom C300 è und dispositivo plug & play che si gestisce tramite sette pulsanti a sfioramento o tramite applicazione per smartphone. Tutte le operazioni vengono confermate visivamente tramite LED di stato e tramite notifiche audio. Naturalmente, è anche possibile collegare una cuffia se si desidera continuare una chiamata in modalità privata tramite la porta integrata.

La potente batteria agli ioni di litio da 3,7 V e 5.200 mAh garantisce 24 ore di utilizzo e oltre 5 giorni di standby. Una porta USB per ricaricare il dispositivo o uno smartphone completa il profilo di questo dispositivo vivavoce per conferenze.

L’eccellente qualità audio e la lunga durata della batteria non sono necessarie solo per effettuare chiamate, ma anche per ascoltare la musica. Lo Snom C300 può quindi essere utilizzato come dispositivo performante per godere delle proprie playlist con una qualità audio cristallina.