Panasonic a Refrigera 2021 all’insegna della sostenibilità

Panasonic Heating & Cooling Solutions sarà presente dal 3 al 5 novembre a sarà presente dal 3 al 5 novembre a Refrigera 2021 (Fiera Bologna), la fiera della refrigerazione industriale, commerciale e logistica, con le sue soluzioni green più innovative con refrigerante naturale a CO2.

Le unità di condensazione Serie CR a CO2 di Panasonic nascono come sistemi di refrigerazione sostenibile per la conservazione di prodotti alimentari in supermercati, piccoli esercizi commerciali e stazioni di servizio. La CO2 è un gas molto conveniente dal punto di vista dell’eco-compatibilità, perché ha valore ODP (Capacità di Distruzione dello strato atmosferico di Ozono) pari a zero, e un valore di GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale dell’atmosfera) pari a uno. La CO2 ,inoltre, è un refrigerante non tossico e in caso di perdita all’interno delle celle o delle vetrine non c’è rischio di contaminazione degli alimenti; in più, non essendo infiammabile, garantisce un alto livello di sicurezza, dalla messa in funzione alla manutenzione senza appesantire il carico amministrativo .

La scelta di Panasonic di utilizzare refrigeranti sostenibili è in linea con gli obiettivi del Green Deal Europeo e si adatta bene all’ evoluzione delle normative locali, contribuendo in modo significativo a ridurre l’impatto ambientale e a contrastare il riscaldamento globale. Un impegno che Panasonic Heating & Cooling Solutions porta avanti da anni.

Nel dettaglio, Panasonic Heating & Cooling Solutions presenterà al padiglione 30 stand A21 il kit funzionante con unità di condensazione Serie CR 2HP e la nuova Serie CR 4HP per applicazioni commerciali con capacità di raffreddamento pari a 7,5 kW (media temperatura). Il nuovo modello si aggiunge alle precedenti unità da 16 kW e da 4 kW e rappresenta un’alternativa ideale per le applicazioni di medie dimensioni, e, come l’unità esterna più grande, è dotato di una porta di collegamento per il recupero del calore.

La gamma di unità di condensazione Serie CR offre un notevole risparmio energetico grazie al refrigerante naturale, bassi livelli di rumorosità fino a 35,5 dB (A) e una capacità di raffreddamento superiore in corrispondenza di ogni temperatura di evaporazione, ideale per la conservazione di prodotti refrigerati e congelati. Il vantaggio esclusivo della gamma è quello di poter passare facilmente dalla modalità congelamento a quella raffreddamento.

Caratteristiche che si prestano ad un’ampia varietà di applicazioni della “catena del freddo”, ad esempio per l’alimentazione delle vetrine refrigerate presenti nei supermercati, nei negozi al dettaglio e nelle stazioni di servizio, nonché per le celle frigorifere degli hotel, delle scuole e degli ospedali. In particolare, il profilo compatto dell’unità e la lunghezza delle tubazioni di 100 m offrono un’ampia flessibilità anche ai negozi con spazio limitato per l’installazione.

Panasonic collabora con i principali sistemi di monitoraggio, come Carel, Danfoss, Dixell, Eliwell e RDM. I sistemi di supervisione assicurano la registrazione, il controllo e la visualizzazione dei parametri di funzionamento dell’intero sistema di refrigerazione.