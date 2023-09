Snom Technology azienda di massima fiducia

Nell’attuale studio “Aziende altamente affidabili del 2023” Snom Technology, multinazionale attiva nel settore delle telecomunicazioni, è stata riconosciuta come una delle eccellenze aziendali, in cui la clientela tedesca e internazionale può riporre la propria fiducia. Il certificato ricevuto sottolinea il notevole impegno profuso da Snom Technology in aree tra cui la fiducia del cliente, l’eccellenza in termini di gestione, redditività, sostenibilità, prodotti e servizi nonché come datore di lavoro.

Lo studio, condotto dal rinomato gruppo editoriale Frankfurter Allgemeine Zeitung in collaborazione con l’Istituto di ricerca gestionale ed economica IMWF, ha analizzato i dati di un ampio social listening, in cui sono state registrate e valutate circa 14 milioni di menzioni di aziende nel periodo compreso tra il 16 giugno 2022 e il 15 giugno 2023. L’assegnazione del certificato “aziende di massima fiducia” si basa su un calcolo dei punteggi specifici del settore, effettuato su una scala da 0 a 100 punti. Il brand che ottiene il punteggio più alto nel suo settore stabilisce il benchmark, e le aziende con almeno 60 punti nella valutazione complessiva ricevono il riconoscimento. Su circa 18.000 aziende tedesche, il premio è stato assegnato solo a circa 900.

La fiducia dei clienti è alla base di una relazione commerciale di successo. Le aziende devono guadagnarsi la fiducia dei loro clienti per costruire relazioni a lungo termine fidelizzando la clientela. Ciò è particolarmente arduo in mercati caratterizzati dalla presenza di una moltitudine di fornitori e prodotti. Snom Technology ha ricevuto il prestigioso riconoscimento proprio per le sue eccellenti prestazioni e lo straordinario impegno nei confronti dei clienti, che – di conseguenza – ripongono una grande fiducia nel marchio. Questo risultato è dovuto non da ultimo alla sicurezza dei dati garantita da Snom che include l’archiviazione di tutti i dati dei clienti su server in Germania, in conformità con i più severi standard di sicurezza, cosa che altri produttori non sono in grado di assicurare.

Gernot Sagl, CEO di Snom Technology, esprime la sua soddisfazione per il riconoscimento ottenuto: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo certificato, i cui contenuti collimano con i risultati dei sondaggi che abbiamo condotto negli ultimi anni con i nostri clienti, verso cui ci sentiamo in dovere anche a posteriori dell’acquisto di uno dei nostri prodotti. Questo premio è quindi un riconoscimento dell’impegno dei nostri team nel generare e coltivare la fiducia accordataci dai nostri clienti”.

L’azienda intende continuare ad adoperarsi per superare le aspettative dei propri clienti e per consolidare il proprio ruolo di partner di fiducia nel settore delle telecomunicazioni.