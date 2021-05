E’ stato inaugurato a Bolzano, in via Innsbruck 31, nell’edificio Kampill Center, un nuovo ufficio commerciale di Sonepar Italia. Si tratta della prima apertura in Alto Adige da parte dell’azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico. Per la strutturazione dell’ufficio, Sonepar ha assunto 5 persone, profili qualificati e con esperienza nel settore.

“Da oggi – commenta Gabriel Hofer, Responsabile dell’ufficio commerciale di Bolzano – siamo pronti per far conoscere tutti i servizi qualificati che Sonepar Italia offre ai propri clienti. Con gli specialisti tecnico commerciali di zona riusciamo a coprire il mercato dal punto di vista territoriale e anche a livello tecnico”.

“Questa inaugurazione – dichiara Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia – è il primo passo per conoscere più a fondo questo territorio, che è già da tempo nel nostro perimetro commerciale. L’ufficio di Bolzano simboleggia il nostro primo ingresso ufficiale in Alto Adige; ci interessa entrare nel vivo delle dinamiche che caratterizzano i settori di nostra competenza qui. Inoltre se, come ben auspichiamo, il territorio si mostra recettivo, e noi saremo in grado di affrontare le sfide legate all’ingresso in nuovo mercato, non mancheremo di aprire prossimamente dei punti vendita, il primo sicuramente a Bolzano”.

L’ufficio commerciale di Sonepar Italia si trova a 3 minuti dall’uscita autostradale di Bolzano Nord e a 5 minuti dal centro cittadino.

Sonepar Italia, parte del gruppo internazionale Sonepar, con la sua sede principale a Padova, opera quindi da oggi in 17 regioni con 150 punti vendita e più di 2000 dipendenti. L’azienda vende prodotti e componenti per l’automazione industriale e residenziale, materiale illuminotecnico, soluzioni di efficientamento energetico, sistemi per la sicurezza individuale, ferramenta e cavi.

Alla diffusa presenza sul territorio, Sonepar Italia affianca un canale E-commerce che offre un catalogo con oltre 350.000 articoli e consegne in 24 ore anche in cantiere.