Stefanie Chiras guida il Partner Ecosystem Success di Red Hat

Stefanie Chiras (nella foto) è stata nominata senior vicepresident, Partner Ecosystem Success di Red Hat. Come ribadito fin dalle prime righe di una nota ufficiale: “Sin dal suo ingresso in Red Hat nel 2018, Stefanie Chiras si è dimostrata non solo un leader fondamentale della strategia open hybrid cloud di Red Hat, ma anche una voce a sostegno dell’innovazione Linux nel settore. Nel suo più recente ruolo di senior vice president, Red Hat Platforms Business Group, Stefanie Chiras è stata responsabile della definizione, costruzione ed esecuzione di una strategia che abbraccia l’intero portfolio prodotti Red Hat per trasformare le implementazioni dal datacenter fino all’edge. Il suo team è stato determinante nello stabilire collaborazioni di sviluppo e partnership con partner importanti di Red Hat come Microsoft, SAP, Nutanix e molti altri”.

Ora, la manager assumerà il nuovo ruolo di senior vicepresident, Partner Ecosystem Success, con il compito di guidare l’ecosistema globale dei partner di Red Hat aiutandoli a supportare business e innovazione attraverso l’intero portfolio prodotti di Red Hat e a fornire congiuntamente valore ai clienti.

Red Hat ha dato il benvenuto a Stefanie Chiras nel suo nuovo ruolo, ma ha anche ringraziato Mark Enzweiler, che abbandonerà la posizione di senior vice president, Global Partners and Alliances alla fine di quest’anno. Come ribadito dalla società: “Nei suoi 15 anni in Red Hat, Mark ha perfezionato la nostra strategia globale per i partner, di cui ha fortemente sostenuto il successo introducendo iniziative chiave come il programma di rinnovi di Red Hat per i partner di canale”.