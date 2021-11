Symbolic firma l’accordo per la vendita dell’80% del capitale ad Allnet.Italia

Symbolic, distributore a valore aggiunto di soluzioni di Data & Network Security, ha annunciato la vendita della quota di maggioranza, pari all’80%, ad Allnet.Italia, distributore indipendente ad alto valore aggiunto e partner ideale per l’innovazione e la trasformazione costante in ambito ICT.

L’accordo, il cui signing è stato perfezionato in data 8 Novembre 2021, consentirà alla Symbolic di incrementare notevolmente la propria presenza sul mercato, e nel contempo permetterà ad Allnet.Italia di consolidare le sue competenze e la sua posizione competitiva in un mercato ad altissimo potenziale ed in forte sviluppo, come quello della Cybersecurity.

Questa operazione consentirà ad Allnet.Italia di superare i 100 milioni di fatturato, con una strutturata e ampia offerta verticale in ambito IT e una forte presenza all’estero, in particolare nel sud Europa.

Symbolic opera sul mercato italiano in qualità di distributore a valore con l’obiettivo di rendere disponibili le soluzioni più avanzate per la protezione e l’integrità dei dati, la sicurezza perimetrale delle reti, le soluzioni anti-malware, sistemi crittografici, soluzioni di system integrity ed event management, privileged access management, vulnerability management e in generale, tutti gli strumenti più evoluti per proteggere le moderne reti informatiche dai pericoli a cui potrebbero essere esposte.

Una vera e propria Boutique ad altissima specializzazione, il cui elemento distintivo risiede nella sua innata capacità di instaurare un consolidato rapporto con il proprio canale. Un approccio che si declina concretamente nell’offerta di un supporto completo, che va oltre la semplice consulenza nella scelta delle migliori tecnologie, per estendersi a tutte le fasi del progetto: pre e post-vendita, oltre che formazione.

Infine, punto di forza dell’azienda è anche la forte presenza capillare sull’intero territorio nazionale, tramite una rete numerosa di reseller e business partner.

“Siamo molto soddisfatti di aver siglato questa operazione con una realtà del calibro di Allnet.Italia. Fortemente voluta da entrambe le parti, si è realizzata in virtù della condivisione del medesimo sistema di valori, fondato sull’etica, sulla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative e ad alto valore aggiunto e nel considerare i rivenditori e le persone, come le risorse più importanti.” commenta Martino Traversa, CEO di Symbolic che continua: “In Allnet.Italia abbiamo identificato il compagno di viaggio ideale, con cui sarà possibile creare importanti sinergie, mettendo a fattor comune non solo risorse e capitale umano, ma anche competenze e know-how tecnologico, elementi che ci permetteranno di unire le forze e presentarci sul mercato con una forza competitiva nettamente superiore.”

Dal “Rapporto 2021 sulla sicurezza ICT in Italia” elaborato dal Clusit – l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – emerge chiaramente come, a livello globale, siano stati 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico, facendo registrare una crescita del +12% rispetto al 2020 e del +66% rispetto al 2017, con danni globali che sono arrivati a toccare cifre impressionanti paragonabili al PIL italiano.

Entro il 2024, ipotizzando un incremento costante di circa il 15% di tali eventi, si stima che le perdite per l’Italia possano raggiungere i 20 – 25 miliardi di Euro.

“La pandemia da Covid-19 e la forte accelerazione digitale in quasi tutti i campi, ha ampliato i confini della rete aziendale all’interno dei quali vengono scambiati dati e informazioni, facendo aumentare considerevolmente la potenziale superficie d’attacco. Gli equilibri IT delle aziende e le relative strategie adottate sono state messe a dura prova, rivelandosi non più adeguate al contenimento del fenomeno. Come mai prima d’ora si è reso dunque necessario ridisegnare la topografia stessa della sicurezza informatica aziendale, inglobando al suo interno nuove realtà.” commenta Kostas Papadopoulos, CTO di Allnet.Italia che aggiunge: “Un’accelerazione favorita anche dalle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato lo scorso aprile, che conferisce alla cybersecurity un ruolo centrale per la ripresa economica, stanziando circa 49,86 miliardi di Euro per il finanziamento di progetti di “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”.

“Nel 2020, gli investimenti in ICT Security sono stati pari a 145 miliardi di dollari a livello globale, di cui 1,5 spesi in Italia. Potrebbero sembrare molti, ma non è così se si considera che per ogni dollaro investito in sicurezza, se ne contano 7 di perdita.” Interviene Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia che continua: “In questo scenario, è facile comprendere come la Cybersecurity rappresenterà una leva sempre più strategica per assicurare la business continuity, divenendo dunque una delle principali priorità delle aziende, di qualsiasi dimensione e settore. Allnet.Italia, nell’ambito della sua evoluzione ha costantemente ampliato la propria offerta in cybersicurezza intravedendone le grandi potenzialità. Da allora il settore è profondamente evoluto e richiede, oggi più che mai, elevata preparazione e solide competenze specialistiche. Ecco perchè, nell’ottica di offrire un eccellente servizio ai clienti, abbiamo sentito la necessità di accelerare la nostra crescita in questo comparto, mediante una strategia di sviluppo, anche per linee esterne, con l’acquisizione di Symbolic: azienda storica italiana, rinomata sul mercato per la sua specializzazione e il forte know-how maturato negli oltre 25 anni di attività.” E conclude: “In questa fase Symbolic continuerà ad operare con il suo brand per capitalizzare il valore che il mercato gli riconosce in relazione alle sua consolidata expertise.”

“Le prime fondamentali sinergie che intravediamo dal punto di vista commerciale, saranno la progettazione e la gestione di importanti progetti in ambito Cybersecurity.” Interviene Diego De Marchi, Chief Sales Officier di Allnet.Italia che spiega: “Dallo studio delle necessità del cliente, alla proposta delle migliori soluzioni, alle fasi di integrazione, fine tuning e armonizzazione, l’integrazione delle competenze specialistiche di Symbolic è strategica e complementare alla creazione di una task force dedicata. Un binomio perfetto, dunque, che porterà entrambe le realtà a crescere ulteriormente sul mercato e maturare un nuovo know-how condiviso.”

Lo Studio Legale Nicoletti – Gariboldi, in persona dell’Avv. Matteo Gariboldi, ha assistito Symbolic, mentre Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Allnet.Italia per gli aspetti legali e fiscali dell’operazione, con un team guidato dal Partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dai Senior Associate Davide Rubino e Lorenzo Destro. Il closing sarà perfezionato a Gennaio 2022.