Trellix e Arrow: l’intesa si amplia in EMEA

Arrow Electronics ha annunciato di aver ampliato l’accordo di distribuzione con Trellix, azienda globale di cybersecurity e produttore di sistemi avanzati di rilevamento e risposta (XDR).

Stando agli accordi resi noti, Arrow distribuirà la suite completa dei prodotti del vendor in ben 17 paesi dell’area EMEA.

Trellix è nata nel 2022 in seguito all’acquisizione da parte della capogruppo delle attività commerciali di McAfee e FireEye. Trellix ha coniugato le funzionalità di sicurezza di endpoint, cloud, collaborazione, dati e utenti, applicazioni e infrastrutture di entrambi i brand. L’attenzione dell’azienda per il machine learning e il processo di automazione nel rilevamento e nella risposta alle minacce garantisce una tecnologia di sicurezza in grado di adattarsi e di acquisire continue conoscenze per combattere le minacce più evolute.

Trellix sceglie Arrow per supportare le competenze del canale

“Siamo impegnati nel ridefinire il futuro della cybersecurity“, ha dichiarato Luca Brandi, EMEA channel director di Trellix. “Le nostre soluzioni proteggono migliaia di imprese, assicurando loro la fiducia nella protezione e nella resilienza delle proprie procedure di sicurezza. L’esperienza di Arrow nel supportare i partner di canale e la loro competenza del mercato ampliano la nostra portata, offrendo un’efficace attività di rilevamento, ripristino e risposta a un maggior numero di aziende in Europa e Medio Oriente.”

Mike Worby, head of strategic alliances di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in EMEA, ha affermato: “In un mondo sempre più dinamico in cui le minacce degli attacchi informatici continuano a moltiplicarsi, questo accordo potenziato con Trellix fornisce ai nostri clienti paneuropei un portfolio completo che abbraccia endpoint, servizi di messaggistica, data protection, reti e servizi cloud. Siamo impazienti di collaborare con il team di Trellix per contribuire alla crescita dei nostri partner di canale e per aiutarli a fornire soluzioni di cybersecurity più affidabili alle imprese in tutta la regione EMEA“.

A febbraio, Trellix ha presentato il nuovo Xtend Global Channel Partner Program, progettato per sostenere una maggiore profittabilità, impegno e crescita dei partner di canale come Arrow, attraverso l’adozione di Trellix XDR su larga scala.