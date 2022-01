UC&C Summit 2022: Wildix dà appuntamento ai partner

Wildix ha annunciato ufficialmente la prossima edizione dell’UC&C Summit, il primo evento che riunisce Managed Service Provider e System Integrator per presentare loro le novità del mercato e aggiornarli sulle nuove tendenze tecnologiche. Il Summit del 2022 si svolgerà il 24 gennaio (CLICCATE QUI PER REGISTRARVI).

L’edizione 2022 dell’UC&C Summit sarà virtuale, dopo l’enorme successo del primo evento online dello scorso anno, che è arrivato in seguito a numerose versioni in presenza del Summit: centinaia di professionisti saranno collegati per partecipare tramite streaming online.

UC&C Summit 2022: ecco gli highlight

Per l’occasione, Wildix metterà in evidenza le ultime trasformazioni del mercato e svelerà le ultime novità del brand. Questo evento sarà incentrato su due argomenti principali: l’importanza del Canale come valore aggiunto per i clienti e la forza di un marchio globale nella chiusura delle trattative.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Steve Osler, CEO e co-fondatore di Wildix: «Quest’anno più che mai, il settore UC&C ha sofferto dell’eliminazione del Canale nel processo di vendita, il che è interamente dovuto ai grandi player e venditori che riducono i Managed Service Provider e i System Integrator a semplici agenti e si tengono i loro clienti. Questo evento è un potente contrattacco a questa tendenza».

Come aggiunto da Dimitri Osler, CTO e co-fondatore di Wildix: «Durante l’UC&C Summit presenteremo la magia della tecnologia WebRTC e React Native. Inoltre, per la prima volta abbiamo realizzato un formidabile pacchetto a interfaccia unica per permettere alle persone di utilizzare tutto il meglio di UC&C da un’unica piattaforma intuitiva».

Marketing e supporto pilastri della proposta ai partner

Per Alberto Benigno, CSO di Wildix: «Il tema di questo Summit sarà un’altra occasione per rafforzare la nostra premessa. Gli MSP e i System Integrator devono essere riconosciuti per il loro ruolo fondamentale nel supportare i clienti e fornire soluzioni tecnologiche».

A sua volta, secondo Emiliano Tomasoni, CMO di Wildix: «Essere parte di un’azienda conosciuta a livello mondiale è un enorme punto di valore quando si tratta di espandere i mercati e le aziende. In Wildix lavoriamo duramente per aiutare i nostri Partner a crescere su questo fronte».