Un nuovo UPS ancora più efficiente, per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità in ambito edge

Entro il 2025, si prevede che i data center consumeranno circa un quinto dell’energia elettrica mondiale. Tra funzionamento dell’infrastruttura IT, raffreddamento, backup dell’alimentazione e manutenzione generale, i data center richiedono molta energia. Tuttavia, è possibile adottare misure per aumentare la sostenibilità dell’infrastruttura, soprattutto quando il numero di piccoli data center si moltiplica nei siti di edge computing.

Un primo passo consiste nell’aggiornare i propri gruppi di continuità (UPS) con dispositivi progettati per una maggiore efficienza e una minore manutenzione. Un altro passo consiste nell’implementare una strategia di monitoraggio dell’infrastruttura mirata a ridurre al minimo la manutenzione e la risoluzione dei problemi in loco.

APC Smart UPS Ultra: più efficienza in un design compatto

La quantità di energia consumata da un singolo dispositivo UPS può sembrare insignificante. È pari a circa l’1% dell’energia totale consumata in un Data Center o in un sito di edge computing. Tuttavia, supponiamo che siate una banca con 100 filiali o un rivenditore con 1.000 negozi o più e in ognuna di queste sedi abbiate infrastrutture edge contenenti un UPS: moltiplicando per tutte queste sedi quell’1%, il risultato è ben diverso.

Per questo motivo, è consigliabile utilizzare i gruppi di continuità più efficienti disponibili. APC Smart UPS Ultra, il nuovo UPS con tecnologia innovativa e all’avanguardia, può aiutare a raggiungere questo obiettivo in diversi modi. In primo luogo, utilizza semiconduttori ad ampia gamma di frequenze che consentono il funzionamento a una tensione e a una frequenza più elevate rispetto a quelle possibili con i semiconduttori tradizionali. Ciò si traduce in minori perdite di potenza, che si traducono in un dispositivo UPS più potente ed efficiente dal punto di vista energetico. Il risultato è una bolletta elettrica più bassa.

Un altro vantaggio di APC Smart UPS Ultra è l’uso di batterie agli ioni di litio che durano fino a 10 anni, rispetto ai 3-5 anni delle batterie VRLA (valve-regulated lead-acid). Di conseguenza, l’UPS deve essere sostituito meno frequentemente. Ciò significa che si consuma meno energia per la produzione e meno carburante per il trasporto delle unità, che sono più piccole e leggere e occupano meno spazio nei camion. Anche i costi di smaltimento a fine vita delle unità diminuiscono. Tutto ciò contribuisce a ridurre le emissioni di carbonio.

Monitoraggio e gestione in tempo reale per i siti di edge computing

APC Smart UPS Ultra contribuisce anche a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità attraverso il monitoraggio e la gestione remota. La connettività consente di acquisire i dati necessari per agire in tempo reale e di condividerli con i sistemi di gestione aziendali, così da poter essere utilizzati anche in queste piattaforme e da facilitare l’accesso alle informazioni di funzionamento e stato e dare comandi anche a distanza, riducendo la necessità di spostarsi fisicamente per la manutenzione e la risoluzione dei problemi.

Ad esempio, è possibile riavviare i carichi collegati. Inoltre, non è necessario inviare qualcuno sul posto per controllare lo stato della batteria, perché è possibile monitorarne in remoto la salute e le prestazioni. Inoltre, i dati raccolti dalle batterie consentono di stimare con precisione quando una batteria dovrà essere sostituita, invece di recarsi sul posto per controllarla.

Quando si gestiscono centinaia o migliaia di siti, ciò si traduce in una riduzione dei costi di carburante e di viaggio. E quando un tecnico si presenta con una batteria di ricambio si può essere certi che è il momento giusto per la sostituzione.

Scopri Smart UPS Ultra: un tipo di UPS più sostenibile ed efficiente

Gli obiettivi di sostenibilità chiedono un impegno costante. Ridurre il consumo di energia nei data center e nell’edge non è sempre facile, ma è possibile. Un modo efficace per farlo è l’impiego di Smart UPS Ultra in tutte queste infrastrutture.

Per saperne di più Schneider ha creato una nuova e-guide intitolata “Tre tecnologie per affrontare le sfide dell’UPS nell’edge“, che approfondisce le tecnologie che possono aiutare la vostra organizzazione a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.