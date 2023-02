Videoproiettori laser Epson debuttano a ISE 2023

Nuovi videoproiettori laser Epson sono di scena all’edizione 2023 dell’Integrated System Europe di scena fino al 3 febbraio in Spagna.

Epson, infatti, è a Barcellona in questi giorni per presentare, proprio in occasione di ISE 2023, tre nuovi videoproiettori con risoluzione 4KE per la proiezione di alta qualità su grande schermo a un costo accessibile per aziende, mondo dell’istruzione e spazi immersivi: EB-L570U, EB-L770U ed EB-L775U.

Questi versatili modelli supportano schermi fino a 500 pollici con luminosità comprese tra 5.200 e 7.000 lumen, funzioni di livello superiore per la multiproiezione e connettività avanzata per una configurazione semplificata. Non solo: rispetto agli schermi piatti, eliminano problemi comuni quali angoli di visualizzazione limitati, punti ciechi e interferenza di impronte e riflessi, garantendo una visione più confortevole e inclusiva.

Come affermato da Massimo Pizzocri, Vice President Video Projector Sales & Marketing Division di Epson Europa: «Questa nuova gamma di videoproiettori offre soluzioni di imaging di alta qualità a un costo accessibile per coloro che desiderano proiettare con luminosità elevata contenuti di grandi dimensioni e scalabili. Inoltre mettono a disposizione molteplici funzionalità di proiezione solitamente disponibili nei modelli di fascia superiore, come lo Split Screen, che consente la visione di due contenuti su un unico schermo, e un Edge Blending ottimale, che permette di proiettare un’unica immagine di grandissime dimensioni da più videoproiettori in stacking».

Leader nel settore dal 2001, con i suoi nuovi videoproiettori laser Epson propone, a un prezzo decisamente conveniente, soluzioni tecnologiche innovative con caratteristiche tipiche dei prodotti di fascia alta. Grazie ad esse, le aziende e gli istituti di istruzione che gestiscono ambienti di lavoro e di apprendimento ibridi possono beneficiare sia dei sistemi con caratteristiche AV professionali sia dei vantaggi di un approccio più connesso e collaborativo.

Il lavoro ibrido è semplificato dalla funzione di accensione automatica MTR (Microsoft Team Room), attivata su rilevazione del segnale HDMI. In quanto espressioni della filosofia del brand giapponese, questi videoproiettori laser Epson rispettano gli standard più rigorosi del settore in tema CSR e sostenibilità, oltre a comportare consumi energetici ridotti.

Il tutto in linea con l’annuncio pubblicato negli scorsi giorni, relativo ai nuovi EB-PQ2000 con risoluzione 4K.

Videoproiettori laser Epson: informazioni e caratteristiche

– videoproiezione laser 4KE ad alta luminosità con ampio scorrimento dell’ottica;

– i contenuti possono essere proiettati in più rapporti di visualizzazione, dal formato 21:9 fino a 500 pollici;

– la gamma offre luminosità compresa tra 5.200 e 7.000 lumen;

– connettività avanzata e funzionalità di immagine top di gamma, come la multiproiezione;

– connettività BYOD con unità wireless opzionale o via cavo, HDBaseT e lettore multimediale integrato;

– zero effetto pixel, riflessi o impronte per una visione senza restrizioni;

– Edge Blending e videocamera ELPEC01 opzionale per sovrapporre o affiancare con facilità le immagini;

– manutenzione ridotta al minimo e 3 anni di garanzia.