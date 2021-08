Arlo introduce i nuovi piani di servizio Secure e Secure Plus

Arlo, brand di videocamere di sicurezza, introduce questo mese i nuovi piani di servizio Arlo Secure e Arlo Secure Plus, dando modo ai proprietari di casa di proteggere ciò a cui tengono maggiormente.

I piani mensili utilizzano l’intelligenza artificiale per rendere le pluripremiate videocamere, i proiettori e i campanelli Arlo ancora più accurati nel rilevamento di minacce e permettendo ai proprietari di casa di intervenire più rapidamente in caso di incidente.

I due nuovi piani includeranno tutte funzionalità e l’affidabilità degli apprezzati piani di servizio Arlo SMART, ora con il vantaggio supplementare di una copertura su un numero illimitato di videocamere, per offrire ai proprietari di casa una protezione a 360° spendendo meno di una tazzina di caffè.

Funzionalità di rilevamento avanzate

Arlo Secure e Arlo Secure Plus arricchiscono le videocamere Arlo con funzionalità di riconoscimento supportate dall’intelligenza artificiale. Si tratta, infatti, degli unici piani in grado di distinguere tra persone, pacchi, animali e veicoli. Gli utenti possono scegliere le attività per cui desiderano ricevere notifiche e disabilitare le opzioni di rilevamento di scarso interesse, riducendo gli avvisi per quanto non rappresenta un rischio alla sicurezza.

Una risposta più rapida in caso di incidenti

La tecnologia “schermo bloccato” brevettata Arlo, rende i piani Secure e Secure Plus la soluzione più rapida in risposta agli incidenti. Gli utenti possono visualizzare l’anteprima video di un incidente e addirittura attivare l’allarme anche con lo schermo del telefono bloccato per risparmiare tempo – questo perché, quando si tratta di sicurezza, ogni secondo può fare la differenza. E con le opzioni personalizzate come “chiama un amico”, i proprietari di casa potranno chiedere aiuto più rapidamente all’insorgere di una emergenza.

Sicurezza visiva migliorata

Con i piani Arlo Secure, i proprietari di casa possono archiviare tutti i video sul cloud e nella risoluzione in cui sono stati registrati, in modo da poterli utilizzare come prova se dovesse accadere il peggio. Con questo piano, i video sono archiviati in sicurezza per 30 giorni, alternativamente è possibile decidere di estendere questa opzione di archiviazione a 60 giorni con Arlo Secure Plus.

Una maggior serenità

I piani Arlo sono semplici da installare e, in caso di furto di una videocamera, un abbonamento ai piani di servizio prevede una sostituzione* gratuita per il proprietario di casa grazie al programma Arlo Theft Replacement. Inoltre, i piani Arlo Secure Plus possono prevedere l’estensione di 1 ulteriore anno di garanzia.

Per Arlo la sicurezza è una questione seria e questo si estende anche alla privacy dei propri utenti. I video sono archiviati in sicurezza all’interno di server europei, che ne garantiscono la cancellazione al termine del periodo di archiviazione selezionato. Infine, un sistema criptato aggiuntivo garantisce un’ulteriore tranquillità al proprietario di casa – l’unico a poter accedere ai video registrati.

Tutti i prodotti Arlo includeranno un piano Arlo Secure in prova gratuita per tre mesi, dando possibilità ai proprietari di casa di scegliere se sottoscrivere un piano Arlo Secure o Arlo Secure Plus al termine del periodo di prova. Gli utenti che dispongono già di un piano SMART continueranno a usufruire degli stessi servizi per i quali hanno sottoscritto, con l’opzione di poterli cambiare qualora lo desiderino.