VOIspeed Prime: vantaggi esclusivi per i partner TeamSystem

TeamSystem Communication, società focalizzata nello sviluppo di tecnologie di telefonia IP, annuncia VOIspeed Prime, un programma di canale pensato per dare ulteriore impulso alle vendite dei propri partner commerciali.

Da sempre particolarmente attenta alle esigenze dei propri rivenditori, TeamSystem Communication, oltre a metter loro a disposizione un ricco calendario di webinar con cui fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per cogliere tutte le opportunità che riserva il mercato, ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti per concludere al meglio un anno già ricco di soddisfazioni.

Aderendo al programma VOIspeed Prime, infatti, rivenditori, VAR e System Integrator potranno beneficiare, ad esempio, di esclusive condizioni per l’acquisto dell’hardware, nonché dell’estensione di garanzia a 5 anni per i terminali e i gateway, tutti vantaggi su cui potranno fare leva anche per chiudere le vendite in uno dei periodi dell’anno più favorevoli per fare business.

TeamSystem Communication ha poi deciso di offrire un ulteriore plus ai propri partner, ossia la possibilità di ricevere o far inviare direttamente al cliente finale gli apparati hardware già configurati, consentendo di velocizzare ulteriormente le fasi d’installazione del centralino IP VOIspeed UCloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonio Pucci, Responsabile Canale Indiretto TeamSystem Communication: «Aderendo al programma VOIspeed Prime i nostri rivenditori, VAR e system integrator non avranno solamente la possibilità di accedere a condizioni di acquisto sull’hardware particolarmente interessanti, ma potranno anche contare sulla tranquillità di cinque anni di garanzia su tutti i telefoni Yealink e Polycom e su tutti i gateway Mediatrix e Patton, che potranno anche ricevere già configurati in base alla configurazione di VOIspeed UCloud che andranno ad installare. Sono certo che i nostri partner non potranno che apprezzare questa nostra nuova iniziativa, che consentirà loro di lavorare in modo ancora più efficace ed essere ancora più competitivi sul mercato».