i-PRO EMEA accelera nel settore delle telecamere di sicurezza

i-PRO EMEA ha dato inizio alle sue operazioni. Dallo scorso 1 ottobre 2021, la nuova società con sede ad Amsterdam è ufficialmente indipendente da Panasonic e intende dare un’accelerata al settore delle telecamere di sicurezza combinando la reputazione per la qualità e l’affidabilità acquisita da Panasonic con una mentalità da start-up, nell’ottica di soddisfare rapidamente le esigenze dei clienti mediante la rapida introduzione sul mercato di prodotti più innovativi e competitivi.

i-PRO EMEA fa parte della rete inter-aziendale globale i-PRO Co., con sede in Giappone.

Con oltre 60 anni di esperienza nella produzione di telecamere di sicurezza di alta qualità, la società continuerà ad avvalersi del suo vasto know-how, ma sarà ora in grado di accelerare l’introduzione di innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale. In linea con questa nuova direzione strategica, da aprile 2022 il marchio i-PRO identificherà unicamente i prodotti della nuova società.

i-PRO EMEA cerca nuovi talenti da assumere nella sua organizzazione

Stando a quanto reso noto dalla società, Gerard Fìgols, Presidente designato di i-PRO EMEA, guiderà l’organizzazione verso questa nuova era. Oltre ad aver acquisito il team esistente e il suo bagaglio di competenze da Panasonic, i-PRO EMEA sta anche cercando attivamente nuovi talenti da integrare nell’organizzazione, con l’obiettivo di portare la società a un livello ancora superiore e di prepararla alle sfide del futuro.

Come sottolineato in una nota ufficiale dallo stesso Gerard Figols: «Oggi si apre un nuovo entusiasmante capitolo nella storia del settore delle telecamere di sicurezza. i-PRO intende guidare l’implementazione dell’AI sul mercato, facendo di questa tecnologia un nuovo standard. Abbiamo in programma di triplicare l’offerta della nostra gamma entro i prossimi 6-12 mesi. Sfrutteremo la nostra agilità per soddisfare più rapidamente i requisiti del mercato, offrendo prodotti di qualità superiore, con tempi di sviluppo più brevi e un migliore rapporto qualità/prezzo, nonché fornendo hardware affidabili e di alta qualità, aperti alla personalizzazione. i-PRO EMEA è lieta di accompagnare i suoi partner e i loro clienti in questo affascinante viaggio».

Nell’ambito della sua strategia di avvicinamento ai clienti, i-PRO EMEA sta riattivando il suo Programma di partnership premium, che si rivolge anche a distributori e integratori.

Per Wanda Nijholt, Manager Marketing and Communications presso i-PRO EMEA: «i-PRO collaborerà a stretto contatto con i suoi partner, al fine di rispondere rapidamente alle loro necessità proponendo loro nuove soluzioni. In questo modo intendiamo affermarci come partner di fiducia per le tecnologie di nuova generazione».