WatchGuard: 20 anni di cybersecurity in Italia

20 anni di cybersecurity in Italia per WatchGuard. La multinazionale statunitense, fondata nel 1996 a Seattle ma approdata sul mercato italiano nel 2002, festeggia i primi due decenni di attività in Italia e lo fa aprendo un nuovo ufficio a Milano, che va ad affiancarsi all’ufficio storico inaugurato a Roma esattamente 10 anni fa.

L’aumento della market share di WatchGuard sul mercato italiano e l’espansione del team, ha reso necessario aprire un nuovo punto di contatto con i clienti. Il nuovo ufficio a Milano in zona Bicocca è già operativo e diventerà il punto di riferimento per il supporto commerciale, mentre a Roma rimane il supporto tecnico.

“Sono stati 20 anni di crescita continua a doppia cifra, che oggi ci vedono tra i leader di mercato nel segmento della cybersecurity per le PMI. Anche per il 2022 abbiamo una previsione di crescita anno su anno a doppia cifra, ben oltre il 20%. Risultati che non sarebbero possibili senza un team coeso e le nostre braccia lunghe sul campo, i nostri partner. A loro dobbiamo il successo di questi 20 anni”, così commenta Fabrizio Croce (nella foto) che nel 2002 ha aperto la filiale italiana di WatchGuard, costruendo mattone su mattone sia il team italiano che il canale, e che oggi riveste la posizione di Vice President Sales South Europe.

Il timone di WatchGuard in l’Italia è passato nel 2011 nelle mani di Ivan De Tomasi, oggi Country Manager WatchGuard Tecnologies per Italia e Malta, che ha guidato l’azienda durante l’acquisizione di Panda Security nel 2020 in piena pandemia.