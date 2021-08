Weeshop sceglie Scandit per una migliore shopping experience

Scandit, specialista nelle soluzioni enterprise di mobile computer vision e realtà aumentata (AR), è stata scelta da Weeshop,app che informa su qualità, salute, sostenibilità ambientale e impatto sociale dei prodotti alimentari, per abilitare la scansione di codici a barre e la visione istantanea di schede prodotto. Grazie a ciò i consumatori potranno prendere decisioni di acquisto informate e consapevoli, ed essere così guidati nella scelta del bene alimentare più adatto a loro.

Weeshop è una mobile app che guida ed educa i consumatori alla scelta dei prodotti alimentari più adatti a loro. Ogni consumatore, con le sue scelte per la salute e la sostenibilità, può avere un impatto sul mercato; questa è la vision dell’azienda bolognese che vuole sviluppare una food culture ai consumatori rendendo le loro scelte sempre più consapevoli. Con questa idea, Weeshop non si limita a indicare i migliori prodotti, ma si propone di informare e istruire i consumatori sull’impatto ambientale e sociale dei beni alimentari che acquistano.

All’interno dell’applicazione, Weeshop ha inoltre creato una sezione di recensioni dei prodotti, che aiuta le persone a confrontarsi e a creare un dibattito per condividere informazioni anche sul loro gusto. Sulla base di ciò, l’app crea dei profili ad hoc per indicare il prodotto più adatto, aiutando così le persone con gusti o preferenze simili a creare una community più consapevole.

Alla base di questa scelta c’è quindi un empowerment del consumatore reso possibile anche da Scandit, specialista nelle soluzioni enterprise di mobile computer vision e realtà aumentata (AR). Le capacità di scansione dei codici a barre e le feature AR consentiranno al consumatore una valutazione migliore di ogni prodotto. Le soluzioni Scandit, integrate nell’app di Weeshop, permetteranno di visualizzare una scheda prodotto con il dettaglio di tutti i diversi parametri di interesse per il consumatore. Qualsiasi smartphone dotato di fotocamera potrà quindi scansionare il codice a barre di un’etichetta e ottenere molteplici informazioni direttamente sul display.

“Conoscevamo già Scandit e sapevamo che i servizi offerti erano tra i migliori sul mercato. Nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di fare un salto di qualità, abbiamo studiato insieme la soluzione migliore per offrire schede prodotto complete, fruibili da ogni dispositivo mobile.” ha dichiarato Devin Visani, CEO & Founder di Weeshop. “Grazie a questa scelta potremo creare un senso di community tra i consumatori, condividendo informazioni oggettive sui prodotti e promuovendo una maggiore responsabilità e consapevolezza sui prodotti che vengono acquistati e consumati.”

Scandit ha convinto Weeshop per la velocità della scansione e le ottime prestazioni da qualsiasi tipo di dispositivo mobile personale o aziendale, anche in condizioni di luce sfavorevoli e da ogni angolazione e distanza. L’app di Weeshop verrà presto potenziata con una soluzione AR che abiliterà la scansione simultanea di diversi prodotti e la visualizzazione in sovraimpressione di alcuni parametri di interesse per l’utente, consentendo la comparazione di diversi prodotti.

“I consumatori stanno dimostrando sempre più, una attenzione e interesse nel poter accedere alle informazioni dei prodotti mentre si trovano all’interno del punto vendita. Rispondere a questo interesse garantendo loro qualità delle informazioni, chiarezza e una esperienza ingaggiante tramite la Realtà Aumentata, sappiamo essere la strada giusta per trovare il loro consenso. In questo caso, le funzionalità che Scandit mette a disposizione delle app come Weeshop, sono utili anche per le persone con intolleranze alimentari o che sono particolarmente attente al numero di calorie o alla composizione degli alimenti, e che necessitano, quindi, di una spesa ancor più informata e consapevole.” ha dichiarato Maurizio Costa, Sales Manager Italy di Scandit.