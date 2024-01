x‑hoppers protagonista dell’UC&C Summit di Wildix

Oltre a x‑hoppers, Wildix ha anche presentato i nuovi telefoni fissi per ufficio, ciascun modello progettato per esigenze professionali specifiche. La WelcomeConsole con i suoi schermi multipli si differenzia per la capacità di gestire un grande volume di chiamate; il modello Start è un modello di base ed offre funzionalità essenziali; il modello WorkForce è dedicato all’utilizzo standard in ufficio, mentre l’elegante modello ForcePro, con il display regolabile e il Wi‑Fi, è ideale per chi deve gestire i clienti. Queste innovazioni sottolineano l’impegno di Wildix per le diverse esigenze di comunicazione nei vari ambienti professionali.