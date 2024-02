Xerox modernizza i sistemi IT con Verizon Business

Le aziende riconoscono le potenzialità della digitalizzazione e, per questo, scelgono partner specializzati per intraprendere questo percorso. Per procedere è fondamentale aggiornare e modernizzare i propri sistemi IT. Verizon Business ha annunciato che Xerox Holdings Corporation, azienda produttrice di stampanti e fotocopiatrici, adotterà il framework Network-as-a-Service (NaaS) di Verizon per accelerare la nuova progettazione e l’evoluzione del modello operativo. Grazie alla possibilità di scalare dinamicamente le risorse di rete, Xerox può creare un ambiente IT più efficiente e reindirizzare così i propri mezzi verso innovazione e crescita.

La risposta di Verizon alle esigenze di Xerox

Il NaaS di Verizon propone una piattaforma di rete sicura che consente alle organizzazioni di favorire l’operatività e di adattarsi rapidamente, con una gamma di servizi preconfigurati e gestiti tramite un modello a consumo erogato su abbonamento. Per supportare Xerox nella creazione di un ecosistema IT funzionante e guidato dai principi dello Zero Trust per ottenere un rinnovamento tecnologico, la rete globale di ultima generazione targata Verizon sosterrà le operazioni aziendali di Xerox e Xerox Business, coprendo le oltre 300 sedi internazionali della multinazionale.

Nell’ambito dell’adozione dell’approccio Zero Trust, impiegando Advanced SASE, Verizon Business fornirà a Xerox connettività e un’intera suite di servizi gestiti– inclusi Wide, Local e Wireless Area Network – attraverso le Soluzioni NaaS. In aggiunta, verranno inclusi la Governance Operativa e Finanziaria, la gestione del contact center, la consulenza di rete e di sicurezza e, infine, la manutenzione sull’intera rete utilizzando Verizon Care.

Inoltre, il modello concepito su abbonamento, elimina la necessità di effettuare ingenti investimenti iniziali nelle tradizionali infrastrutture di rete, fornendo la possibilità di scegliere strategicamente dove allocare le risorse. Con Verizon alla guida dell’avanzamento della rete dell’azienda, Xerox continuerà a focalizzarsi sulla fornitura dei propri servizi ai clienti per affrontare le sfide legate alla produttività date dalle attuali condizioni di lavoro che contemplano la modalità ibrida e una popolazione aziendale distribuita in più geografie.

Fornendo servizi in oltre 180 paesi in tutto il mondo, il network IP globale di Verizon include asset a lungo raggio, metropolitani e sottomarini che trasportano il traffico IP, dati e voce attraverso più di 1 milione di miglia di percorso, abilitando la gestione di oltre 500.000 dispositivi di rete, hosting e sicurezza in tutto il mondo. L’annuncio odierno si fonda sul modello NaaS dell’azienda e sostiene le soluzioni per il business, le reti private e l’edge computing mobile come vettori di crescita.

Dichiarazioni

“Dalla partnership con Xerox si comprende che il nostro lavoro sostiene lo sviluppo dei nostri clienti nell’era digitale”, ha dichiarato Massimo Peselli, CRO di Verizon Business. “Il framework della rete intelligente, da noi ideato, è progettato per agevolare le imprese ad abbracciare il futuro dei servizi del network, offrendo una flessibilità e una scalabilità senza pari. Siamo dunque pronti a collaborare con Xerox per il miglioramento della loro infrastruttura IT”.

“Nel contesto di un progetto di ristrutturazione, Xerox si impegna a semplificare i propri sistemi per promuovere internamente l’efficienza e la scalabilità per servire al meglio i clienti”, ha osservato Louie Pastor, Chief Transformation & Administrative Officer di Xerox. “Rafforzare la nostra sinergia con Verizon, adottando il NaaS come network globale, è fondamentale per rimanere all’avanguardia nell’innovazione e ci permette di mantenere inalterata la nostra operatività nei mercati in cui siamo presenti”.