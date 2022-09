Zyxel Just Connect Live: appuntamento il 22 settembre

Si terrà giovedì 22 settembre presso la sede del Museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato (BO) Zyxel Just Connect Live, l’evento esclusivo dedicato ai partner Zyxel. Ci si incontrerà per condividere insight tecnici e spunti legati alle vertical solution Zyxel per approfondire la prospettiva di business service-oriented.

PNRR: l’hangar delle opportunità per il canale ICT e la PMI è il tema conduttore di Zyxel Just Connect Live. Il prossimo quadriennio, infatti, sarà fondamentale per la digitalizzazione e Zyxel con questo evento vuole provare a dare spunti concreti affinché i partner riescano, nell’immediato futuro, a sfruttare nel miglior modo possibile questa grande opportunità.

Il PNRR permetterà una digitalizzazione pervasiva dell’Italia, in particolare saranno le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Scuole e la Sanità, le Imprese e il settore del Turismo e della Cultura che vedranno velocemente accelerare questa esigenza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Italia e Iberia: «Cloud, Cybersecurity, Banda ultra larga e 5G sono tra i temi focus del PNRR lato digitalizzazione e tutto questo porterà alla crescita del Mercato Digitale. Si stima infatti che arriveremo gradualmente ad un +6.3% di crescita nel 2025, passando dagli attuali 75.3 miliardi ai 91.2 miliardi di euro. E queste sono opportunità che Zyxel e i nostri partner non possono perdere».

Just Connect Live, che torna in presenza dopo tre anni, ha quindi l’obbiettivo di offrire ai propri partner opportunità di sviluppo guidandoli nel complesso mondo del PNRR.

Zyxel Just Connect Live: non solo PNRR

L’evento sarà l’occasione anche per portare un focus su Just Connect, wireless technology, wired connectivity, network security, 5G e Magic Office. Just Connect Live prevede quindi interventi, esperienze concrete dei Partner Zyxel, approfondimenti tecnici e live demo, per scoprire tutti i segreti del Managed Service Providing: passare dalla semplice assistenza alla gestione completa dei sistemi informatici, ottimizzare l’impegno del rivenditore e fidelizzare i clienti.