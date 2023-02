Zyxel Networks Italia sceglie Allnet.Italia

Zyxel Networks Italia ha firmato con Allnet.Italia una nuova e preziosa partnership per essere ancora più competitivo nella proposizione di soluzioni integrate di wireless e security.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Italia & Iberia: «Per Zyxel la partnership con Allnet.Italia rappresenta un traguardo importante ed è siglata in un momento storico significativo, quello della Transizione Digitale, spiega. L’intesa ci consentirà di essere ancora più competitivi e di dare valore aggiunto alle soluzioni integrate di wireless e security».

Negli ultimi anni, Allnet.Italia sta puntando a consolidare le competenze e la posizione competitiva in un mercato ad altissimo potenziale e in forte sviluppo, come quello della Cybersecurity. L’obiettivo è quello di essere sempre di più al fianco delle aziende che oggi si affacciano alla trasformazione digitale, preparandoli e accompagnandoli nelle nuove sfide in termini di sicurezza proprie della digitalizzazione.

Come proseguito da Rosano: «Questa impostazione è assolutamente in linea con gli investimenti Zyxel per il 2023 nel campo della Security e con il nostro approccio di supporto al Canale».

La relazione tra le due aziende ha le sue radici in Europa.

Come confermato da Emiliano Papadopoulus, CEO di Allnet.Italia: «A seguito dello straordinario successo ottenuto dalla partnership già esistente tra Zyxel e la nostra company spagnola Wifidom, consolidata anche in Germania con Allnet Gmbh, siamo davvero lieti di estendere la collaborazione anche in qualità di Allnet.Italia per il mercato italiano. Le soluzioni proposte da Zyxel andranno a completare il portafoglio prodotti in un mercato in forte evoluzione come quello della Cybersicurezza e del Networking in ambito SMB».