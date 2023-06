Cambium Networks amplia la sua gamma per il Fixed Wireless

Cambium Networks , fornitore globale di soluzioni di rete, presenta la sua piattaforma FTTx Combo PON, che consente ai service provider di implementare e gestire più facilmente le distribuzioni dell’ultimo miglio in fibra e/o fixed wireless ibride. Un numero crescente di provider di servizi Internet wireless (WISP) si rivolge alla fibra per soddisfare le richieste di larghezza di banda, ma si trovano speso in difficoltà nel gestire l’ulteriore livello di complessità delle implementazioni in fibra. Cambium Networks riduce questa complessità semplificando la pianificazione, l’ordine, l’installazione e la gestione della rete.



I continui progressi tecnologici rendono il rischio di obsolescenza prematura molto reale. La tecnologia Combo Passive Optical Network (PON) di Cambium Networks supporta sia la tecnologia Gigabit Passive Optical (GPON) che la tecnologia 10 Gigabit Symmetric XGS-PON sulla stessa fibra, per consentire una maggiore flessibilità nella progettazione e nell’implementazione di una soluzione FTTx.



“Sono entusiasta di vedere Cambium Networks entrare nel settore della fibra”, ha dichiarato Tim Meads, Network Infrastructure Manager di Mountain West Technologies. “La configurazione del software e le operazioni sono un gioco da ragazzi. Possiamo distribuire con fiducia la fibra come prima opzione, supportata da un’assistenza che non è seconda a nessuno”.



La soluzione comprende la più recente tecnologia Combo PON e una configurazione semplificata, oltre a un software di gestione di facile utilizzo. I terminali di linea ottici (OLT) con 8 e 16 porte e opzioni da 1 RU rendono le operazioni semplici e scalabili, mentre i terminali di rete ottici (ONT) indoor e gli esclusivi ONT per esterni alimentati a PoE aprono numerose opzioni di implementazione. Le soluzioni sono gestite tramite cnMaestro, una piattaforma di gestione con un unico pannello di controllo che si rivolge sia alle tecnologie wireless che a quelle a banda larga in fibra. Con cnMaestro, gli operatori di rete avranno anche un’esperienza di assistenza clienti integrata e senza soluzione di continuità, che aumenta la soddisfazione degli utenti finali e riduce i costi operativi.



“Cambium Networks ha reimmaginato il networking rendendo più facile per i WISP implementare una tecnologia in fibra simmetrica multi-gigabit di livello carrier”, ha dichiarato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks. “La nostra soluzione Combo PON offre un modo semplice per continuare a investire nella loro infrastruttura e per rendere la rete a prova di futuro, il tutto mantenendo bassi i costi. Ora gli operatori possono gestire la fibra, l’accesso fixed wireless (FWA) e il Wi-Fi indoor e outdoor da un unico sistema di gestione per offrire esperienze digitali eccezionali. Si tratta di un cambiamento significativo e sicuramente gradito dai provider”.



“La gestione complessa della rete e le ampie impostazioni di provisioning degli elementi consumano notevoli risorse tecniche”, ha dichiarato Chris DePuy, cofondatore e analista del 650 Group, una società di ricerche di mercato con decenni di esperienza. “La semplificazione della gestione attraverso una rete convergente e l’ottimizzazione degli elementi di rete per l’efficienza delle applicazioni consentono ai service provider di disporre di una strategia IT più snella ed economica”.



“Il nostro approccio con ONE Network, unico nel mecato, demistifica e semplifica la gestione, le statistiche, la risoluzione dei problemi e la qualità dell’esperienza (QoE) associata alle reti a banda larga”, ha dichiarato Sakid Ahmed, VP & General Manager, Fiber Business, Cambium Networks. “Adesso con la tecnologia in fibra nel nostro portafoglio, gli operatori di rete possono semplificare le operazioni con una rete convergente sicura, aumentare l’efficienza operativa utilizzando l’automazione intelligente in tutti i processi e offrire all’utente esperienze sempre prevedibili con l’ottimizzazione delle applicazioni”.



La consegna di FTTx Combo PON è prevista per la fine del secondo trimestre del 2023.