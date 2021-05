Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, annuncia una nuova famiglia di switch progettati appositamente per le implementazioni delle torri dei service provider. Progettata per le reti fixed wireless a banda larga multi-Gigabit, la serie cnMatrix TX fornisce una soluzione di switching completamente integrata che semplifica le operazioni di distribuzione migliorando le prestazioni della rete.

“Lo switch cnMatrix TX di Cambium Networks racchiude in un unico pacchetto molte funzionalità eccezionali, che lo rendono ideale per le implementazioni dei WISP”, ha affermato Eric Ozrelic, CEO e fondatore di Webformix Wireless Internet. “Con la sincronizzazione GPS, le opzioni PoE flessibili, i doppi alimentatori AC/DC ridondanti e funzionalità di switching Layer 2/3 completa, disponiamo di ciò di cui abbiamo bisogno per offrire un servizio eccellente. L’automazione basata su policy e la piattaforma cnMaestro semplificano notevolmente l’implementazione e la gestione dello switch e dell’intera rete “.

“Il nostro progetto di “autostrada digitale” include la connettività per stazioni di polizia, istituti scolastici e strutture sanitarie in 116 comuni. Avevamo bisogno di una soluzione facile da implementare e che fornisse prestazioni eccezionali”, ha affermato Alejandro Olarte Carrillo, Profesional Universitario, Secretaria TIC, Gobernación de Cundinamarca, in Colombia. “Gli switch cnMatrix TX hanno avuto un impatto immediato sul nostro sistema: abbiamo migliorato la qualità e l’affidabilità dei nostri servizi di comunicazione dell’85%. Con l’integrazione della piattaforma di gestione, abbiamo anche migliorato i tempi di risposta, ridotto il numero di incidenti del 52% e ridotto del 73% i guasti delle apparecchiature”.

I nuovi switch cnMatrix TX di Cambium Networks offrono:

• PoE intelligente con sincronizzazione GPS dotato di doppia sorgente ridondante e switching L2 / L3 di classe enterprise.

• Maggiore sicurezza con la Policy Based Automation (PBA), che migliora la sicurezza perimetrale tramite segmentazione, profilazione dei dispositivi e applicazione automatica delle policy. Bloccando i dispositivi sconosciuti, lo switch consente solo a quelli noti di connettersi.

• Automazione per semplificare le operazioni, grazie alle funzionalità plug and play di auto-ottimizzazione che eliminano la configurazione manuale. Le funzionalità automatizzate includono algoritmi e funzionalità zero-touch per semplificare il provisioning, l’installazione e l’operatività quotidiana.

• Una soluzione “single box” pensata per il Fixed Wireless Broadband (FWB) che sostituisce più elementi per la sincronizzazione e lo switching, insieme al cablaggio associato. Gli switch includono due alimentatori rimovibili AC/DC ridondanti con un miglior budget energetico e funzionalità di gestione.

“Cambium Networks ha una profonda esperienza di lavoro con le reti wireless e le specifiche esigenze degli operatori fixed wireless broadband hanno guidato lo sviluppo delle nostre soluzioni”, ha affermato John Mead, Senior Director of Engineering di Cambium Networks. “Con cnMatrix TX offriamo agli operatori WISP un portafoglio di switch L2 / L3 di livello corporate, basati su architettura “non-blocking”, completamente gestiti, PoE flessibile e intelligente e sincronizzazione Cambium, il tutto in una soluzione single-box facile da installare e gestire, migliorando le prestazioni di rete”.

Gli switch cnMatrix TX sono disponibili nelle versioni a 8, 16 e 24 porte, con quattro porte in fibra da 10 Gbps (SFP +).