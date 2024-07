Energie alternative: le proposte tecnologiche di Aikom

La sostenibilità non è più un’alternativa ma un’esigenza e le organizzazioni mondiali hanno bisogno di soluzioni tecnologiche che le aiutino a produrre energie alternative.

Aikom Technology, distributore di soluzioni tecnologiche innovative, è impegnato a supportare lo sviluppo di energie alternative attraverso la fornitura di tecnologie all’avanguardia per migliorare la produzione di energia in campi eolici e in parchi solari. L’azienda offre sistemi wireless Cambium Networks per la manutenzione predittiva nei campi eolici, ottimizzando le operazioni e riducendo i costi.

Per i parchi solari, Aikom propone le telecamere termiche di Hikmicro per un monitoraggio efficace e le soluzioni di Teltonika, che includono switch industriali per una gestione sicura e continua della rete di dispositivi.

Energie alternative: l’efficienza nei campi eolici

Investire in tecnologie rinnovabili per la produzione di energie alternative come quelle idroelettriche, fotovoltaiche ed eoliche è essenziale per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e le emissioni di CO2. L’energia eolica offshore, efficace ma costosa, beneficia enormemente della manutenzione predittiva che utilizza sensori IoT per monitorare le turbine e prevenire guasti. Questo approccio alle energie alternative riduce i costi operativi significativamente. Tuttavia, queste tecnologie richiedono un’infrastruttura di rete solida per funzionare efficacemente.

Cambium Networks offre access point progettati per ambienti esterni, operanti in qualsiasi condizione climatica. Il catalogo di Cambium include AP adatti a vari scenari d’uso, alcuni dei quali certificati IP67, resistenti quindi a infiltrazioni di liquidi. Questi dispositivi sono gestibili da remoto attraverso la piattaforma cnMaestro, che permette agli specialisti IT di configurarli ovunque si trovino, aiutando a ridurre i costi di manutenzione. I dispositivi enterprise di Cambium assicurano elevati livelli di sicurezza e affidabilità e supportano gli ultimi standard, incluso il Wi-Fi 6E, che opera su tre bande (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz).

Monitoraggio costante dei parchi solari

Il fotovoltaico è tra le energie alternative più adottate.

Le centrali fotovoltaiche richiedono una sorveglianza continua per via delle loro estese dimensioni. Queste aree, spesso remote e non presidiate, necessitano di un monitoraggio costante per prevenire intrusioni e guasti. L’uso di termocamere come quelle di Hikmicro, che coprono ampie distanze e offrono alta precisione grazie all’intelligenza artificiale, si rivela essenziale. Queste telecamere permettono una misurazione della temperatura senza contatto e una rapida localizzazione dei punti di rischio, facilitando ispezioni preventive efficaci e riducendo i costi installativi.

Ogni parco solare richiede anche un’efficace gestione remota di migliaia di pannelli solari e relativi dispositivi, essenziale per mantenere l’efficienza operativa e prevenire guasti. Teltonika offre una valida soluzione con lo switch industriale TSW210, progettato per collegare e gestire da remoto tutti questi dispositivi attraverso connessioni Ethernet e wireless, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali estreme e facilitando la configurazione e il monitoraggio senza complicazioni.

Verso un domani più sostenibile

Attraverso la distribuzione di queste tecnologie avanzate, Aikom Technology vuole supportare l’efficienza e la sostenibilità della produzione di energie alternative. Queste soluzioni migliorano la gestione delle infrastrutture energetiche, rendendo l’energia rinnovabile una scelta ancora più vantaggiosa e sostenibile.