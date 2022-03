cnHeat 2.0 ottimizza presto e bene le reti

Cambium Networks ha annunciato il rilascio del servizio in abbonamento di pianificazione della rete cnHeat 2.0. Attraverso cnHeat 2.0 gli operatori di rete possono ora prevedere i risultati della loro pianificazione delle frequenze radio in modo tempestivo. Il servizio di mappatura termica ad alta risoluzione utilizza i dati LiDAR (Light Detection And Ranging) per ottimizzare la copertura, le prestazioni e quindi la soddisfazione del cliente riducendo al minimo sia OPEX che CAPEX.

cnHeat si basa sull’esperienza di Cambium Networks nella pianificazione, propagazione e modellazione di radiofrequenze fixed wireless integrate con dati GIS (Geographic Information System) con una precisione fino a un metro. Migliaia di modelli cnHeat sono stati realizzati dal lancio nel 2019. Con cnHeat 2.0, i progettisti di rete che pianificano i propri siti non devono più richiedere e attendere giorni per l’elaborazione dei risultati. Il sistema ottimizza la pianificazione fixed wireless per installazioni a 60 GHz oltre che a 2,4 GHz, 3 GHz, 5 GHz e 28 GHz.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Jennifer Long, Internet Services Manager della Guadalupe Valley Electric Cooperative (GVEC) in Texas: «Utilizziamo cnHeat 2.0 non solo per pianificare le nostre implementazioni e ottimizzare le installazioni sul campo per i nostri tecnici, ma anche per configurare le torri. cnHeat riduce i tempi di installazione, mostrando ai tecnici esattamente dove posizionare le apparecchiature. I clienti sono soddisfatti della qualità e della velocità delle nostre installazioni».

Questo video mostra come GVEC ottimizza la soddisfazione del cliente e l’efficienza dell’installazione.

Per Dan Sullivan, Director of Product Managemen di Cambium Networks: «cnHeat 2.0 fornisce informazioni dettagliate che consentono agli operatori di ottenere la migliore copertura e prestazioni possibili. Con queste informazioni, i tecnici possono intervenire sul campo per apportare modifiche precise con vantaggi noti».

Infine, secondo Larry Mitchell, responsabile dello sviluppo aziendale della Twin Valley Telephone in Kansas: «È stato veramente facile. Abbiamo configurato le torri in un’ora e recuperato rapidamente i dati. Impostare tutto in poche ore è estremamente vantaggioso».

cnHeat genera previsioni RF estremamente accurate ed altri servizi derivati che rappresentano con precisione la realtà dell’ambiente RF. Per semplificare il processo di pianificazione della rete, cnHeat 2.0 include le seguenti nuove funzionalità:

• Il service provider ha il controllo diretto delle regolazioni dell’installazione del sito, inclusi il tipo di antenna, l’altezza e l’angolo di inclinazione meccanico, consentendo una pianificazione dinamica

• Il provider è anche in grado di avviare previsioni del sito a suo piacimento, fornendo risultati in modo tempestivo

• La previsione RF e il numero di edifici coperti sono disponibili in poche ore per previsioni fino ad un raggio di otto miglia, ed in pochi minuti per implementazioni di cnWave a 60 GHz.