Con Hom-io Melchioni Ready fa gli ambienti domotici

Melchioni Ready ha annunciato di aver incluso nel proprio catalogo Hom-io, il modulo switch 10A a 2 canali, si tratta di una soluzione resistente e compatta pensata per rendere domotico il sistema di illuminazione o i dispositivi domestici.

Il modulo switch 10A a due canali è la nuova soluzione Hom-io in vendita sull’e-commerce Melchioni Ready. Questo dispositivo è in grado di trasformare due punti luce o due dispositivi tradizionali in smart wireless e di interagire con gli altri accessori Hom-io presenti in casa in modo da creare molteplici scenari domotici.

Ad esempio, attraverso l’opzione “Simula presenza” è possibile impostare i giorni e gli orari in cui attivare degli scenari prestabiliti e simulare la propria presenza in casa.

Oltre a questa prima funzionalità, sono interessanti anche le opzioni “programma” e “circolare” messe a disposizione dalla funzione Timer. L’opzione “Timer programma” permette di programmare ad un orario fisso l’accensione e lo spegnimento delle luci o dei dispositivi collegati al modulo switch, mentre l’opzione “Timer circolare” consente di impostare l’ora, il giorno e tempo di attivazione o disattivazione degli scenari indicando orari specifici.

Il modulo switch a 10A ha un grado di protezione IP20 ed è pensato per essere utilizzato al chiuso in un luogo asciutto con una temperatura compresa tra 0-40°C.

Il modulo switch misura 46x18x46mm (altezza x larghezza x profondità) ed è dotato di una scatola di giunzione dal il diametro di 60mm.

Questo modello è in grado di collegarsi alla rete Wi-Fi domestica 2,4 GHz 802.11 b/g/n e alla rete elettrica 220-240V / 50-60Hz, con una potenza massima di 2x1150W e 10A per entrambi i canali (2x5A per canale).

Il modulo switch 10A a due canali è gestibile direttamente dal proprio smartphone attraverso l’App Hom-io, disponibile per i dispositivi iOS e Android, ed è compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.

Le soluzioni Hom-io permettono di gestire ogni necessità di illuminazione, automazione per la casa e l’ufficio, termoregolazione, sicurezza e antintrusione con prodotti smart. Grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, tutti i prodotti della gamma Hom-io sono dedicati a clienti attenti ai costi ma che non vogliono rinunciare alla qualità.

Il modulo switch 10A a due canali è acquistabile presso la rete di rivenditori autorizzati in Italia, oppure, comodamente on line attraverso l’e-commerce Melchioni Ready.