Continuità Assoluta Medicale in un webinar CEI

Il prossimo 4 ottobre, il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, con il supporto di Socomec organizza il Webinar “Dimensionamento e protezione della Continuità Assoluta Medicale (C.A.M.)”.

Come è noto, tra le tipologie di carichi critici, i locali medici sono tra i più delicati e sensibili in assoluto. Per la loro funzione di protezione delle persone, la continuità di alimentazione e di esercizio è fondamentale e per garantirla è necessario scegliere accuratamente le soluzioni, le architetture e i prodotti più adatti, facendosi guidare dalle normative di impianto e di prodotto di recente introduzione.

Il Webinar si incentrerà sull’approfondimento della Norma CEI 64-8 sezione 710 dedicata ai locali medici, e sarà illustrato come garantire la continuità di alimentazione analizzando in dettaglio il comportamento degli UPS in caso di sovraccarico e di cortocircuito, aspetto che nella progettazione degli ospedali o degli ambienti critici in genere è di fondamentale importanza. Successivamente, verranno analizzate le soluzioni da adottare per l’alimentazione dei locali di gruppo 2, le particolarità a cui è necessario prestare attenzione e gli accorgimenti tecnici che è bene rispettare per garantire l’alimentazione degli ambienti dove si eseguono trattamenti vitali o interventi invasivi.

Il Webinar fa parte del sistema della Formazione continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

È in corso la richiesta di CFP per Ingegneri.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. È possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito myeventi.ceinorme.it entro il giorno prima di ogni evento.

Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it – tel. 0221006.313