Con TP-Link connessione domestica senza confini

TP-Link annuncia l’arrivo in Italia di Deco X20-4G, un prodotto versatile che somma i benefici della connettività mobile 4G a quelli delle più recenti tecnologie di networking, tra cui il Mesh e il Wi-Fi 6.

Sono sempre di più le famiglie che per connettersi a Internet si affidano alla rete mobile 4G: più flessibile e conveniente, in molti casi riesce ad assicurare prestazioni del tutto comparabili alla linea fissa, se non superiori. Inoltre, in un periodo in cui molte aziende hanno riorganizzato le proprie attività introducendo stabilmente piani di smart working, lavorare in qualsiasi luogo si desideri in tutta libertà e con la sicurezza di affidarsi alla propria rete Wi-Fi, rappresenta un plus che solo la connessione mobile può garantire.

Deco X20-4G è il nuovo modello della gamma Deco Mesh di TP-Link che permette di distribuire una connessione stabile e performante in tutti gli ambienti di casa e ufficio, sfruttando la rete mobile. Grazie allo Slot per SIM Card, il dispositivo permette infatti di navigare su rete 4G+, raggiungendo velocità in download fino a 300 Mbps, più che sufficienti per attività con alto utilizzo di banda, come streaming video, gaming online e video call.

Associando più unità Deco è possibile estendere la copertura Wi-Fi realizzando una rete Mesh unificata in cui tutti i dispositivi connessi possono muoversi liberamente passando da un’unità Deco all’altra, senza percepire interruzioni di segnale. La tecnologia Adaptive Routing permette infatti al sistema Deco di selezionare continuamente il miglior percorso di trasmissione dati tra i dispositivi connessi e il router, assicurando prestazioni di alto livello anche a chi sta utilizzando applicativi sensibili a lag e buffering, come video-chat, piattaforme streaming e giochi multiplayer.

Grazie al Wi-Fi 6, inoltre, la stabilità della connessione va di pari passo con le performance. Lo standard 802.11ax introduce tecnologie avanzate in grado di garantire prestazioni ottimali anche in ambienti con numerosi Client connessi contemporaneamente, permettendo a Deco X20-4G di raggiungere velocità wireless fino a 1.201Mbps in 5 GHz e 574Mbps in 2,4 GHz.

Il nuovo dispositivo della gamma Deco si pone quindi come una soluzione all-in-one adatta a rispondere a tutte le esigenze della casa connessa, ideale per la smart home e per un utilizzo intensivo della rete. Un modello che non trascura nessun dettaglio, compreso il look – moderno e curato – e può vantare un’interfaccia di gestione e monitoraggio della rete chiara ed intuitiva, fruibile da smartphone e tablet tramite app Deco.

Per TP-Link garantire una connessione di qualità a tutti gli utenti è una priorità. Per questo, per coloro che preferiscono affidarsi alla linea fissa per la connessione di casa, l’azienda propone un prodotto dalle caratteristiche analoghe a Deco X20-4G: si chiama Deco X20-DSL ed è anch’esso dotato di standard Wi-Fi 6 e tecnologia Mesh. La particolarità di questa versione è il modem DSL con profilo 35b integrato, che consente il collegamento diretto dell’unità a linea fissa Fibra-Rame con velocità di connessione fino a 300 Mbps.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo Deco X20-4G è già in vendita nelle migliori catene retail di distribuzione e sullo store Amazon ufficiale di TP-Link, con un prezzo al pubblico è di 199,99 euro.