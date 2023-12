Connettività in hotel: nasce la formula SaaS con cashback

Una partnership tra il provider Guglielmo, Wifirst, specialista europeo del Wi-Fi gestito per le aziende e il produttore di infrastrutture Wi-Fi Cambium Networks mette a disposizione delle strutture alberghiere un modello semplice, efficace ed economico per disporre di connettività all’altezza delle aspettative del viaggiatore di oggi. E’ ormai assodato che le prestazioni del Wi-Fi in hotel sono oggi un fattore di scelta significativo per chi viaggia, al punto che recensioni negative in merito possono orientare altrove la scelta dell’albergo.



Ci sono tuttavia due questioni fondamentali che possono “frenare” le decisioni delle strutture ricettive come gli hotel: da un lato la preoccupazione di saper gestire con la necessaria competenza l’infrastruttura di rete e le funzionalità che su di essa poggiano, dalla connettività, al VoiP, al captive portal per dialogare con gli ospiti, a servizi come il controllo degli accessi, per non parlare della gestione di eventuali guasti o problematiche di carattere tecnico. Altro aspetto, certo non secondario, sono ovviamente i costi connessi con l’acquisizione dell’infrastruttura e la sua gestione.



La formula offerta da Guglielmo, Wifirst e Cambium risolve brillantemente tutte le problematiche per gli hotel, proponendo un modello di utilizzo dell’infrastruttura in pura modalità SaaS, in cui la struttura alberghiera paga un canone annuo di fatto all-inclusive. A questo si aggiunge la possibilità di ottenere un cashback, ovvero uno sconto sul canone dell’anno successivo, garantito sulla base di un consumo minimo di banda.



“Le funzionalità e l’affidabilità offerte dai nostri prodotti dedicati la mondo dell’hospitality e degli hotel assicurano semplicità di gestione e prestazioni adeguate” – sottolinea Marco Bonaventura, Channel Account Manager di Cambium Networks – “Tutto ciò si inserisce perfettamente nel modello di partnership disegnato assieme a Guglielmo e Wifirst, mettendo così a disposizione delle strutture una formula davvero innovativa, impeccabile dal punto di vista tecnologico e allo stesso tempo perfettamente modulabile ed economicamente accessibile”



“La collaborazione tra Guglielmo, Cambium Networks e Wifirst rappresenta un passo significativo nel nostro impegno per migliorare la connettività nel mondo degli hotel. Questa iniziativa unisce la nostra esperienza nella gestione del servizio di rete e dello sviluppo di software, la tecnologia di Cambium Networks e la forza del network commerciale di Wifirst per offrire alle strutture alberghiere una proposta all’avanguardia e un servizio WiFi adeguato alle esigenze dei clienti di oggi.” ha dichiarato Simona Mazzoni, Direttore Commerciale di Guglielmo.



“Il progetto complessivo di questa offerta è un risultato di cui siamo davvero orgogliosi”– aggiunge Alessandro Fenzi, Country Manager per l’Italia di Wifirst -”Ciascuno dei tre attori ha portato le migliori competenze specifiche nel proprio campo, mettendo così a disposizione del mondo degli hotel una soluzione complessiva senza eguali per completezza, efficacia ed economicità di esercizio.”