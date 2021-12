Connettività sino a 2 Gbps con Cambium Networks

Jade Communications, un WISP basato a Manassa, in Colorado, offre connettività wireless multi-gigabit ai suoi clienti business e residenziali grazie alla tecnologia a onde millimetriche cnWave da 60 GHz di Cambium Networks. In questo modo, tutti i clienti Jade a Manassa possono ricevere almeno 500 Mbps di larghezza di banda con punte sino a 2 Gbps.

Dopo aver commutato la connessione su cnWave a 60 GHz, il test mostrava una velocità di download di 1.664,27 Mbps e una velocità di upload di 1.653,94 Mbps.

Come affermato in una nota ufficiale da Jordan Wehe, direttore marketing di Jade Communications: «Storicamente, abbiamo offerto ai nostri clienti servizi a 50 e 100 Mbps con la linea di prodotti fixed wireless PMP 450 di Cambium Networks. Tuttavia, la pandemia ha accelerato il ritmo dell’innovazione. La tecnologia cnWave di Cambium sta rendendo la connettività gigabit più accessibile per la comunità di Manassa».

Con più persone che lavorano da casa, istruzione a distanza e l’aggiunta di dispositivi domestici intelligenti, Jade Communications aveva bisogno di fornire servizi simmetrici con un throughput a monte più elevato: attualmente ha 4.500 abbonati, con oltre 65 unità cnWave installate e dodici isolati che ricevono servizi simmetrici a velocità più elevata.

L’installazione del servizio è molto veloce. Jade offre un servizio di livello gigabit il giorno successivo a tutti i suoi abbonati e prevede di migrare molti dei suoi utenti verso cnWave a 60 GHz.

Punte sino a 2 Gbps senza implementare la fibra

La tecnologia fixed wireless consente a Jade di fornire rapidamente servizi ai propri clienti senza spendere migliaia di dollari per l’implementazione della fibra. Per Jade, cnWave a 60 GHz riduce significativamente il costo per fornire un servizio gigabit rispetto alla fibra. Jade può così recuperare il costo dell’installazione entro tre mesi dall’onboarding di un cliente, mantenendo prezzi molto competitivi.

Per Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks: «La banda larga fixed wireless che utilizza la banda a 60 GHz consente ai provider e alle città di implementare connettività multi-gigabit ad alta velocità in modo veramente conveniente per i propri utenti».