Da D-Link un nuovo Access Point per condizioni ambientali estreme

D-Link, player mondiale specializzato in tecnologie di rete e connettività, ha annunciato l’arrivo dell’Access Point Industriale AC1200 Wave 2 Outdoor (DIS-3650AP) che amplia il suo portfolio di soluzioni di rete industriali. Il nuovo dispositivo offre una connettività affidabile e gestita centralmente attraverso lo strumento di gestione di rete, Nuclias Connect, per supportare anche gli ambienti più difficili, dall’industria ai cantieri outdoor.

Il DIS-3650AP supporta la tecnologia 802.11ac Wave 2 con MU-MIMO, offrendo velocità wireless ultramoderne fino a 1200 Mbps con roaming veloce 802.11k/r. Inoltre, il Band Steering integrato consente a più dispositivi di ottenere segnali Wi-Fi ad elevata larghezza di banda, collegandosi contemporaneamente alla migliore banda di frequenza disponibile.

Ideato per durare e funzionare negli ambienti outdoor più difficili, DIS-3650AP resiste alle intemperie grazie al grado di protezione IP67 e a una vasta gamma di temperature d’esercizio, oltre a una protezione da sovratensione di 6 kV e protezione ESD di 8 kV. Ideale per le installazioni industriali e per ridurre l’ingombro dei cavi, il DIS-3650AP può essere facilmente montato su un supporto, una parete o una barra DIN ed è alimentato da PoE, il che lo rende ideale per essere collocato in aree difficilmente accessibili per fornire connettività ovunque sia necessario.

Progettato da D-Link per essere inserito in una vasta gamma di ambienti di rete, l’adattabilità del DIS-3650AP offre diverse modalità operative che gli consentono di funzionare come Access Point, sistema di distribuzione wireless (WDS), WDS con Access Point o client wireless.

Questo Access Point industriale può essere implementato come dispositivo indipendente o come parte di una distribuzione scalabile multi-device, fino a 1000 Access Point gestiti centralmente attraverso il software di gestione Nuclias Connect gratuito di D-Link o l’Hub Nuclias Connect, consentendo agli amministratori di rete di monitorare e configurare le reti da remoto.

Per garantire la sicurezza, DIS-3650AP è progettato con solide funzioni di sicurezza e autenticazione, tra cui la segmentazione della LAN wireless, il supporto VLAN e il captive portal con sicurezza Wi-Fi personale WPA3.

Key Features