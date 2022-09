D-Link per la rete Wi-Fi de La Giocomotiva

D-Link, azienda specializzata nelle tecnologie di rete e di connettività, ha fornito una rete Wi-Fi integrata e performante per gestire diverse sedi dislocate di La Giocomotiva, complesso di asili nido e scuole d’infanzia bilingue con sede a Milano, Roma e Firenze.

La Giocomotiva è una realtà del mondo della pedagogia e dell’educazione con attualmente 16 sedi tra nidi e scuola dell’infanzia in tutta Italia. Grazie a una semplice gestione da remoto della rete, per tutte le sedi sparse sul territorio, il complesso garantisce ora un servizio efficiente e di alta qualità, sia per la gestione interna delle attività formative e dei dipendenti, che per i rapporti e la comunicazione con i genitori.

Il complesso può ora vantare di una rete più efficiente e con una maggior velocità di connessione, garantita da un controllo centrale di tutta l’infrastruttura di rete tramite Nuclias Cloud. La Giocomotiva ha attivato anche un servizio di monitoring e di segnalazione dei malfunzionamenti attraverso l’invio di e-mail automatiche. Inoltre, l’utilizzo dello stesso SSID e della stessa password su tutta la rete aziendale ha consentito un’operatività completa, senza dover richiedere gli accessi alla rete per le varie sedi scolastiche.

Giuseppe Bilancioni, Co-Founder di La Giocomotiva, ha dichiarato: ”Il supporto di D-Link è stato fondamentale, poiché ci ha accompagnato dall’idea iniziale, alla realizzazione del progetto e alla scelta del system integrator a cui affidarci per l’implementazione. Ottimizzazione e convergenza di tecnologie sono per noi vitali alla buona conduzione e mantenimento dei servizi che offriamo alle famiglie e grazie alla soluzione D-Link possiamo ora fare affidamento su una rete performante e sempre sotto controllo.”

Grazie alla collaborazione con il system integrator Solution System, D-Link ha fornito una soluzione di gestione da remoto della rete Wi-Fi, implementando 52 Access Point e 13 Switch PoE, a cui sono stati collegati anche ulteriori dispositivi, come PC, stampanti e telefoni VoIP. In ogni sede è stato installato un rack per il contenimento degli apparati gestiti tramite la piattaforma Nuclias Cloud.

Martino Facchineri, COO e Founder di Solution System, ha affermato: “La collaborazione pluriennale con D-Link si è riconfermata di successo anche per questo progetto dove è stata implementata una soluzione di alta qualità, ma allo stesso tempo con costi contenuti e dove il supporto in pre e post vendita ricevuto ci ha permesso di soddisfare al meglio il cliente.”

“La Giocomotiva ha creato un complesso di scuole che converge le tecnologie e i provider migliori per potenziare ancora di più i progetti educativi. Siamo entusiasti di poter supportare una realtà così all’avanguardia” ha affermato Lorenzo Reali, Sales Manager divisione Business di D-Link Italia. “L’education è un settore che ci sta molto a cuore. In piena pandemia abbiamo aiutato le sedi a garantire la teleassistenza, senza dover fermare gli insegnamenti ai bambini. Ora, sempre grazie a Nuclias Cloud, garantiamo loro una gestione da remoto della rete ottimale e a costi contenuti.”